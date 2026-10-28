Stocks to Watch: Jio Platforms की लिस्टिंग सहित आज इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर, देखें पूरी लिस्ट

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में बीते कल निगेटिव क्लोजिंग के बाद आज भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 60 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। वहीं, एशियाई बाजारों में हरियाली देखी जा रही है। आज घरेलू बाजार में देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की लिस्टिंग है। ऐसे निवेशकों को उम्मीद है कि इसकी मजबूत लिस्टिंग होती है, तो बाजार में उछाल आएगा। इससे पहले बीते कल यानी मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 8.08 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 73,598.67 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 3.46 अंक या 0.02% लुढ़ककर 22,749.75 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, आज के कारोबार के लिए भी निगेटिव संकेत मिल रहे हैं।

Jio Platforms आज का सबसे बड़ा आकर्षण जियो प्लेटफॉर्म्स का डेब्यू है। करीब ₹30,200 करोड़ का मेगा आईपीओ पूरा करने के बाद कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुरुआत करने जा रही है। भारतीय बाजार के इतिहास का यह सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू रहा है, ऐसे में लिस्टिंग प्रीमियम को लेकर रिटेल और संस्थागत दोनों निवेशकों में खासा उत्साह है।

Reliance Industries जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग का सीधा असर मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी दिखेगा। कंपनी के शेयर आज भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं। इसके अलावा प्रबंधन ने 30 अक्टूबर को बोर्ड बैठक तय की है, जिसमें सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ-साथ नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार होगा।

नतीजों की झड़ी आज कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे बाजार की चाल तय करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एंटरप्राइजेज, टीवीएस मोटर कंपनी, हुंडई मोटर इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, मीशो और वेदांता जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयर आज नतीजों की घोषणा के चलते निवेशकों के फोकस में बने रहेंगे। इनके वित्तीय आंकड़े संबंधित सेक्टर्स का रुझान तय करेंगे।

Larsen & Toubro इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलएंडटी ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 33 प्रतिशत बढ़कर ₹5,202 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ₹3,926 करोड़ था। मजबूत ऑर्डर बुक और निष्पादन क्षमता के दम पर शेयर आज चमक बिखेर सकता है।

Maruti Suzuki ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के वित्तीय आंकड़े मिले-जुले रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी के राजस्व में तो सुधार देखा गया, लेकिन उसका एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 26 प्रतिशत घटकर ₹2,466 करोड़ रह गया, जो बीते वर्ष की समान तिमाही में ₹3,349 करोड़ दर्ज हुआ था।

Infosys आईटी दिग्गज इंफोसिस ने सिनजेंटा के क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस के लिए ग्लोबल SAP S/4HANA प्लेटफॉर्म का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कई अलग-अलग ईआरपी प्रणालियों को एक ही मंच पर लाने वाली इस परियोजना से 80 देशों के 10,000 से अधिक कर्मचारियों का कामकाज एक एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जुड़ गया है।