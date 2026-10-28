Stocks to Watch: Jio Platforms की लिस्टिंग सहित आज इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर, देखें पूरी लिस्ट

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में बीते कल निगेटिव क्लोजिंग के बाद आज भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 60 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। वहीं, एशियाई बाजारों में हरियाली देखी जा रही है। आज घरेलू बाजार में देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की लिस्टिंग है। ऐसे निवेशकों को उम्मीद है कि इसकी मजबूत लिस्टिंग होती है, तो बाजार में उछाल आएगा। इससे पहले बीते कल यानी मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 8.08 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 73,598.67 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 3.46 अंक या 0.02% लुढ़ककर 22,749.75 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, आज के कारोबार के लिए भी निगेटिव संकेत मिल रहे हैं।

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Jio Platforms आज का सबसे बड़ा आकर्षण जियो प्लेटफॉर्म्स का डेब्यू है। करीब ₹30,200 करोड़ का मेगा आईपीओ पूरा करने के बाद कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुरुआत करने जा रही है। भारतीय बाजार के इतिहास का यह सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू रहा है, ऐसे में लिस्टिंग प्रीमियम को लेकर रिटेल और संस्थागत दोनों निवेशकों में खासा उत्साह है।

Reliance Industries जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग का सीधा असर मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी दिखेगा। कंपनी के शेयर आज भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं। इसके अलावा प्रबंधन ने 30 अक्टूबर को बोर्ड बैठक तय की है, जिसमें सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ-साथ नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार होगा।

नतीजों की झड़ी आज कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे बाजार की चाल तय करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एंटरप्राइजेज, टीवीएस मोटर कंपनी, हुंडई मोटर इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, मीशो और वेदांता जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयर आज नतीजों की घोषणा के चलते निवेशकों के फोकस में बने रहेंगे। इनके वित्तीय आंकड़े संबंधित सेक्टर्स का रुझान तय करेंगे।

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Larsen & Toubro इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलएंडटी ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 33 प्रतिशत बढ़कर ₹5,202 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ₹3,926 करोड़ था। मजबूत ऑर्डर बुक और निष्पादन क्षमता के दम पर शेयर आज चमक बिखेर सकता है।

Maruti Suzuki ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के वित्तीय आंकड़े मिले-जुले रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी के राजस्व में तो सुधार देखा गया, लेकिन उसका एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 26 प्रतिशत घटकर ₹2,466 करोड़ रह गया, जो बीते वर्ष की समान तिमाही में ₹3,349 करोड़ दर्ज हुआ था।

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Infosys आईटी दिग्गज इंफोसिस ने सिनजेंटा के क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस के लिए ग्लोबल SAP S/4HANA प्लेटफॉर्म का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कई अलग-अलग ईआरपी प्रणालियों को एक ही मंच पर लाने वाली इस परियोजना से 80 देशों के 10,000 से अधिक कर्मचारियों का कामकाज एक एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जुड़ गया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।