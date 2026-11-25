Stocks to Watch Today: ग्लोबल मार्केट के मिक्स-अप ट्रेंड के बावजूद बुधवार, 25 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी 50 की पॉजिटिव ओपनिंग होने की उम्मीद है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 260 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। हालांकि, एशियाई बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिकी टेक शेयरों में बिकवाली और AI रैली को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है। इससे पहले, सोमवार को भारतीय बाजार भी लाल निशान में बंद हुआ था।

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आज इन शेयरों पर रहेगा फोकस 63 Moons Technologies: 63 मून टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी NSEL ने NCLT से मंजूर स्कीम के तहत लेनदारों को 1,950 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान शुरू कर दिया है।

ABB India: कंपनी ने जर्मनी की जीहल-अबेग (Ziehl-Abegg) को 2.65 अरब डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का करार किया है।

Adani Enterprises: अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने 360 वन एसेट से 2,790 करोड़ रुपये या 300 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए समझौता किया है।

Adani Power: रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर CRISIL AA+/Stable कर दी है।

Alembic Pharmaceuticals: कंपनी को कैंसर की दवा बोसुटिनिब 400 mg के जेनेरिक संस्करण के लिए अमेरिकी दवा नियामक (USFDA) से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

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Clean Max: बोर्ड ने गंगोत्री यूनिट में 214.49 करोड़ रुपये निवेश करने और इसकी 26% हिस्सेदारी 26,000 रुपये में गुजरात अल्कलीज को बेचने को मंजूरी दी है।

Hindalco Industries: सतीश पाई को 1 जनवरी 2027 से दो साल के लिए फिर से MD नियुक्त किया गया है, जबकि हेमंत सिक्का डिप्टी MD होंगे।

Hyundai Motor India: लागत बढ़ने के कारण कंपनी ने 1 दिसंबर 2026 से चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Jupiter Wagons: कंपनी ने भारत में मेट्रो कोच और प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए दक्षिण कोरिया की वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ 80:20 का संयुक्त उद्यम बनाया है।

Lenskart Solutions: ब्लॉक डील में स्टीडव्यू कैपिटल और एलटीआर फोकस फंड ने हिस्सेदारी बेची, जिसे सोसाइटी जनरल और गोल्डमैन सैक्स ने 725 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदा।

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PhysicsWallah: पंजाब सरकार ने पटियाला में स्व-वित्तपोषित फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है।

Polyplex Corporation: सहायक कंपनी पॉलीप्लेक्स थाईलैंड के बोर्ड ने अपनी कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन (CPP) प्रोडक्ट लाइन को बंद करने की मंजूरी दी है।

RMC Switchgears: कंपनी को देश में पावर डिस्ट्रिब्यूशन स्ट्रक्चर के ग्रोथ और सब-स्टेशन के निर्माण के लिए 521.84 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

Tata Steel: कंपनी APL Apollo का लिस्टेड दर्जा बरकरार रखेगी और डेट फ्री होने की दिशा में काम करते हुए अपनी कोटेड स्टील क्षमता को बढ़ाएगी।

Torrent Power: सहायक कंपनी टोरेंट ग्रीन एनर्जी ने टोरेंट ऊर्जा 48 प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई यूनिट का गठन किया है।

Vishnu Chemicals: विष्णु केमिकल्स की सहायक कंपनी विष्णु बेरियम 4.19 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए फ्रैक्टल नोवा में 1.47 करोड़ रुपये में 18.69% हिस्सेदारी खरीदेगी।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।