Stocks to Watch: बाजार में आज इन 10 शेयरों पर रहेगी नजर, जान लीजिए क्या है वजह

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार में आज गिरावट के आसार हैं। इससे पहले बाजार में लगातार 6 दिनों तक तेजी दर्ज की गई। गुरुवार के सत्र में सेंसेक्स 2,008.61 अंक या 2.60% उछलकर 79,310.01 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50 ने 576 अंक या 2.40% की छलांग लगाकर 24,536.60 का स्तर छुआ। इस जबरदस्त उछाल के बावजूद सेंसेक्स अपने हाई लेवल से 6,849 अंक और निफ्टी 1,822 अंक पीछे चल रहे हैं। आज गिफ्ट निफ्टी लगभग 159 अंक गिरकर 24,440 के आसपास कारोबार कर रहा था।

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ये कंपनियां जारी करेंगे अपने रिजल्ट्स आज कई प्रमुख कंपनियां अपने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) के वित्तीय परिणाम पेश करने जा रही हैं। इनमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सीमेंस, एस्टर डीएम क्वालिटी केयर, ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, डेटा पैटर्न (इंडिया) और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी शामिल हैं। बाजार खुलने के साथ ही इन शेयरों में नतीजों से पहले और बाद में हलचल देखने को मिल सकती है।

भारती एयरटेल भारती एयरटेल ने दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 31% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 8,887.5 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 6,791.6 करोड़ रुपये था।

LIC देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने सितंबर तिमाही में बेहतर प्रदर्शन जारी रखा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगभग 20% बढ़कर 12,114.78 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। प्रीमियम से होने वाली आमदनी में सुधार और निवेश से बेहतर रिटर्न ने कंपनी की वित्तीय सेहत को सहारा दिया है।

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टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी का नेट प्रॉफिट 54% बढ़कर 1,722 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को 1,120 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।

ONGC सरकारी तेल व गैस कंपनी ONGC का दूसरी तिमाही में मुनाफा (PAT) 46.9% बढ़कर 18,534.82 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में 12,614.60 करोड़ रुपये था।

ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स फार्मा सेक्टर की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क के लिए दूसरी तिमाही काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 56.7% घटकर 264 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कुल रेवेन्यू 29.8% गिरकर 4,247.3 करोड़ रुपये दर्ज हुआ।

वेदांत फैशंस मान्यवर ब्रांड से फेमस वेदांत फैशंस के नतीजों में सुस्ती देखी गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट महज 0.36% की बढ़त के साथ 56.2 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू 2.4% बढ़कर 269.3 करोड़ रुपये हुआ।

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टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग को 428.55 करोड़ रुपये के तीन नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। इनमें जुझार लॉजिस्टिक्स एंड ट्रैवल्स से 329.53 करोड़ रुपये, LPL लॉजिस्टिक्स वास्कर ऑटोमोटिव से 68.04 करोड़ रुपये और अल्ट्राटेक सीमेंट से 30.98 करोड़ रुपये का ऑर्डर शामिल है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।