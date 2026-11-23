Stocks to Watch Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत होने के पूरे आसार हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 25,930 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से 155 अंक ऊपर है। इससे पहले, शुक्रवार 20 नवंबर को भारतीय बाजारों ने दुनिया भर के दबाव को दरकिनार करते हुए लगातार चौथे हफ्ते अपनी बढ़त कायम रखी। पूरे हफ्ते में निफ्टी 2.6% और सेंसेक्स 2.9% चढ़ा। शुक्रवार को दोनों इंडेक्स 1.1% की तेजी के साथ क्रमशः 25,800.60 और 83,919.71 के नौ महीने के हाई लेवल पर बंद हुए।

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इन शेयरों पर रहेगी नजर ACME Solar: कंपनी को GUVNL से ₹4.58 प्रति यूनिट की दर पर 50 MW का प्रोजेक्ट मिला है। साथ ही राजस्थान में 16.06 MW की नई बैटरी स्टोरेज क्षमता शुरू होने से कुल क्षमता 175.72 MW हो गई है।

Adani Energy: बिहार ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। वहीं, इसकी सहायक कंपनी को पश्चिम बंगाल से 25 साल तक 1,750 MW रिन्यूएबल पावर सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है।

Ashoka Buildcon: कंपनी को NHAI से वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹1,465 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा इसके जॉइंट वेंचर ने जयपुर मेट्रो फेज-2 के दो प्रोजेक्ट्स के लिए ₹2,758.31 करोड़ की सबसे कम बोली लगाई है।

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Aurobindo Pharma: US FDA ने आंध्र प्रदेश स्थित एपिटोरिया फार्मा की यूनिट-6 के निरीक्षण को 'VAI' श्रेणी में रखा है। रेगुलेटर ने इस फैसिलिटी के लिए EIR जारी कर जांच को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है।

Arvind: कंपनी ने 3D वीविंग तकनीक लाने के लिए अमेरिकी कंपनी unspun के साथ साझेदारी की है। यह तकनीक अपनाने वाली अरविंद पहली कंपनी होगी और दिसंबर 2026 तक इसकी दो मशीनें चालू हो जाएंगी।

Berger Paints: कंपनी ने पुणे की रोलैंड प्राइवेट लिमिटेड (Roeland Pvt Ltd) को अधिकतम ₹18.8 करोड़ में खरीदने का करार किया है। इस सौदे में ₹15.8 करोड़ का शुरुआती भुगतान और ₹3 करोड़ तक का अतिरिक्त अर्न-आउट शामिल है।

Blue Dart: कंपनी ने श्रीनगर से देश के 5 महानगरों के लिए नेक्स्ट-डे डिलीवरी सेवा शुरू की है। स्थानीय निर्यातकों और MSMEs को जोड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर में अपना पहला सर्विस सेंटर भी खोला है।

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Cohance Life Sciences: अमेरिकी रेगुलेटर US FDA ने तेलंगाना स्थित इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण पूरा कर लिया है। रेगुलेटर ने इस प्लांट के लिए EIR जारी करते हुए इसे VAI कैटेगरी में रखा है।

GMR Airports: इसकी सहायक कंपनी GVIAL 1 दिसंबर 2026 से विजाग एयरपोर्ट पर संशोधित एयरोनॉटिकल शुल्क लागू करेगी। ये नए टैरिफ AERA द्वारा अप्रैल 2026 से मार्च 2031 के लिए जारी आदेश के तहत तय हुए हैं।

Indian Bank: बैंक के बोर्ड ने बेसल-3 बॉन्ड के जरिए अतिरिक्त ₹3,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2027 के लिए बैंक की कुल फंड जुटाने की मंजूरी बढ़कर ₹5,000 करोड़ हो गई है।

Indo Count: कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) मनीष भाटिया ने नए अवसरों के लिए पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 20 नवंबर से प्रभावी हो गया है और कंपनी नए CFO की तलाश कर रही है।

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IndusInd Bank: जांच रिपोर्ट के बाद बैंक ने पूर्व MD और CEO सुमंत कठपालिया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। साथ ही मार्च 2020 से लागू होने वाले वेतन और बोनस वापसी (क्लॉबैक) के प्रावधान भी लागू किए हैं।

Maruti Suzuki: लागत के दबाव के चलते कंपनी ने 22 नवंबर से अपने चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। वॉल्यूम-वेटेड औसत के आधार पर यह बढ़ोतरी करीब 0.31% की गई है।

NHPC: सरकार ने जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एनएचपीसी (NHPC) में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जलपावर कॉर्पोरेशन का पूर्ण रूप से NHPC में समामेलन हो जाएगा।

Premier Explosives: कंपनी को एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से करीब ₹311 करोड़ ($33.60 मिलियन) का निर्यात ऑर्डर मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी डिफेंस एक्सप्लोसिव्स का निर्माण और सप्लाई करेगी।

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RVNL: विशाखापत्तनम वैगन वर्कशॉप को अपग्रेड करने के ₹348.48 करोड़ के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में RVNL सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। 24 महीने में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट से वर्कशॉप की क्षमता दोगुनी होकर 600 वैगन हो जाएगी।

Raymond: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एवरब्लू अपैरल लिमिटेड के रेमंड लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के परिचालन ढांचे को मजबूती मिलेगी।

Tata Steel: कंपनी ने अपना ट्यूब्स बिजनेस और 'टाटा स्टील कलर्स' की पूरी हिस्सेदारी एपीएल अपोलो ट्यूब्स को बेचने की मंजूरी दी है। ₹28,000 करोड़ तक की यह मेगा डील मार्च 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है।

Texmaco Rail: कंपनी को JSW समूह की कंपनियों से 553 वैगन बनाने के लिए ₹230.58 करोड़ के दो ऑर्डर (LoI) मिले हैं। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे से भी ₹5.74 करोड़ का एक अन्य ऑर्डर मिला है।

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Ujjivan SFB: बोर्ड ने अंतरिम CEO कैरोल फुर्टाडो का कार्यकाल 1 दिसंबर से आगे 3 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। बैंक को नियमित MD और CEO की नियुक्ति के लिए अभी RBI की मंजूरी का इंतजार है।

Waaree Energies: इसकी सहायक कंपनी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 700 MW का सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने के लिए SECI से करार (PPA) किया है। यह समझौता 20 नवंबर 2026 को साइन किया गया।

Welspun Living: कंपनी ने अपनी सहायक इकाई के जरिए ₹3,200 करोड़ के कैपेक्स (Capex) को मंजूरी दी है। दिसंबर 2028 तक पूरे होने वाले इस निवेश से टेरी टॉवेल क्षमता में 29,000 MT की बढ़ोतरी होगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।