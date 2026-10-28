मारुति सुजुकी से ₹1225 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना यह शेयर, 10% की आई तेजी

Subros Share Price Today: शेयर बाजार में गिरावट के बीच आज कुछ कंपनियों के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में सुब्रोस के शेयरों ने 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह उछाल कंपनी की तरफ से एक नया बिजनेस अपडेट करने के बाद आया है। कंपनी ने अपने हालिया बयान में बताया कि उसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) से YM3 और YU0 मॉडल की HVAC एसेंबलीज सप्लाई के लिए ठेका मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 1,225 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, "इस ऑर्डर से पश्चिमी इलाकों में कंपनी मौजूदगी और बिजनेस ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मारुति सुजुकी के साथ लंबे समय से बने मजबूत रिश्तों की पुष्टि करता है। यह कॉन्ट्रैक्ट डोमैस्टिक एटीटी की तरफ से दिया गया है। इसमें स्पेसिफाई मॉडलों के लिए HVAC असेंबलियों की सप्लाई शामिल है।"

सुब्रोस लिमिटेड बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सुब्रोस लिमिटेड (Subros Ltd) के शेयर 645 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि मंगलवार को 615.85 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं, इट्राडे डील में ये 10.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 678.80 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गए। हालांकि, यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,158.90 रुपये से अभी भी 42 प्रतिशत नीचे कामकाज कर रहा है। वहीं, 52 सप्ताह के निचले स्तर से 16.88 प्रतिशत की रिवकरी दर्ज किया है।

कंपनी ने अपनी R&D क्षमता का किया विस्तार सुब्रॉस ने नोएडा के सेक्टर 136 में सुब्रॉस एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन सेंटर (सैटिक) की स्थापना की है। यह सेंटर कंपनी के मौजूदा R&D सेंटर का विस्तार है। इसका मकसद कंपनी की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना और लंबे समय के ग्रोथ और इनोवेशन के लक्ष्यों को पूरा करना है। यह सेंटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमोटिव थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पर रिसर्च पर फोकस करेगा। इसमें पैसेंजर वाहन, कमर्शियल वाहन, बसें और रेलवे शामिल हैं।

Subros शेयर प्राइस ट्रेंड्स इस शेयर ने अपने निवेशकों को शॉर्ट टर्म में काफी निराश किया है। पिछले 1 महीने की अवधि में इसने लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया है, जबकि 6 महीने की अवधि में 23 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, इसका ईयर-टू-डेट (YTD) रिटर्न निगेटिव 30 प्रतिशत से ज्यादा का है। वहीं, पिछले एक साल में 47 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा, पांच साल की लॉन्ग टर्म अवधि में 65 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है।