मारुति सुजुकी से ₹1225 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना यह शेयर, 10% की आई तेजी

Subros Share Price Today: शेयर बाजार में गिरावट के बीच आज कुछ कंपनियों के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में सुब्रोस के शेयरों ने 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह उछाल कंपनी की तरफ से एक नया बिजनेस अपडेट करने के बाद आया है। कंपनी ने अपने हालिया बयान में बताया कि उसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) से YM3 और YU0 मॉडल की HVAC एसेंबलीज सप्लाई के लिए ठेका मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 1,225 करोड़ रुपये है।

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कंपनी ने अपने बयान में कहा, "इस ऑर्डर से पश्चिमी इलाकों में कंपनी मौजूदगी और बिजनेस ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मारुति सुजुकी के साथ लंबे समय से बने मजबूत रिश्तों की पुष्टि करता है। यह कॉन्ट्रैक्ट डोमैस्टिक एटीटी की तरफ से दिया गया है। इसमें स्पेसिफाई मॉडलों के लिए HVAC असेंबलियों की सप्लाई शामिल है।"

सुब्रोस लिमिटेड बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सुब्रोस लिमिटेड (Subros Ltd) के शेयर 645 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि मंगलवार को 615.85 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं, इट्राडे डील में ये 10.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 678.80 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गए। हालांकि, यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,158.90 रुपये से अभी भी 42 प्रतिशत नीचे कामकाज कर रहा है। वहीं, 52 सप्ताह के निचले स्तर से 16.88 प्रतिशत की रिवकरी दर्ज किया है।

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कंपनी ने अपनी R&D क्षमता का किया विस्तार सुब्रॉस ने नोएडा के सेक्टर 136 में सुब्रॉस एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन सेंटर (सैटिक) की स्थापना की है। यह सेंटर कंपनी के मौजूदा R&D सेंटर का विस्तार है। इसका मकसद कंपनी की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना और लंबे समय के ग्रोथ और इनोवेशन के लक्ष्यों को पूरा करना है। यह सेंटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमोटिव थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पर रिसर्च पर फोकस करेगा। इसमें पैसेंजर वाहन, कमर्शियल वाहन, बसें और रेलवे शामिल हैं।

Subros शेयर प्राइस ट्रेंड्स इस शेयर ने अपने निवेशकों को शॉर्ट टर्म में काफी निराश किया है। पिछले 1 महीने की अवधि में इसने लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया है, जबकि 6 महीने की अवधि में 23 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, इसका ईयर-टू-डेट (YTD) रिटर्न निगेटिव 30 प्रतिशत से ज्यादा का है। वहीं, पिछले एक साल में 47 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा, पांच साल की लॉन्ग टर्म अवधि में 65 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।