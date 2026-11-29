Sumeet Bagadia Stock Picks: अगर आपका भी बजट कम है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 100 रुपये कम के 3 शेयर लेकर आए हैं। इन शेयरों में आने वाले दिनों में एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया ने सोमवार के लिए तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है।
चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IFCI को खरीदने की सलाह दी है। इन तीनों शेयरों में सबसे खास ये है कि इनका प्राइस 100 रुपये से कम है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने इन तीनों शेयरों के एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताए हैं।
|शेयर का नाम
|खरीदारी का भाव
|टारगेट प्राइस
|स्टॉप लॉस
|Niva Bupa Health Insurance
|₹75.66
|₹80
|₹72.50
|Bank of Maharashtra
|₹95.73
|₹104
|₹91.50
|IFCI
|₹58.52
|₹64
|₹56
बता दें कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 में 0.75 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इस दौरान आईटी शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया। अब निवेशकों की नजर सोमवार के मार्केट पर है।
पिछले हफ्ते बाजार में गिरावट के पीछे कई वजहें सामने आईं। हालिया तेजी के बाद आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर के बड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये में कमजोरी और अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई हुई है। वैश्विक बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर भी निवेशक सतर्क रहे।
शुक्रवार को मार्केट में आई मुनाफावसूली पर जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, रुपये में कमजोरी और घरेलू बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से प्रमुख शेयरों में मुनाफावसूली हुई। पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड में तेजी आई है, जिससे आपूर्ति और घरेलू महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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