Sumeet Bagadia Stock Picks: अगर आपका भी बजट कम है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 100 रुपये कम के 3 शेयर लेकर आए हैं। इन शेयरों में आने वाले दिनों में एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया ने सोमवार के लिए तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है।

कौन से हैं वो तीन शेयर? चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IFCI को खरीदने की सलाह दी है। इन तीनों शेयरों में सबसे खास ये है कि इनका प्राइस 100 रुपये से कम है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने इन तीनों शेयरों के एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताए हैं।

Niva Bupa Health Insurance, Bank of Maharashtra और IFCI के 3 शेयरों के टारगेट और स्टॉप लॉस

शेयर का नाम खरीदारी का भाव टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस Niva Bupa Health Insurance ₹ 75.66 ₹ 80 ₹ 72.50 Bank of Maharashtra ₹ 95.73 ₹ 104 ₹ 91.50 IFCI ₹ 58.52 ₹ 64 ₹ 56

बता दें कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 में 0.75 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इस दौरान आईटी शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया। अब निवेशकों की नजर सोमवार के मार्केट पर है।

बाजार पर क्यों बना रहा दबाव? पिछले हफ्ते बाजार में गिरावट के पीछे कई वजहें सामने आईं। हालिया तेजी के बाद आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर के बड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये में कमजोरी और अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई हुई है। वैश्विक बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर भी निवेशक सतर्क रहे।

भारत अब जोखिम से बचने के बजाय जोखिम लेने की स्थिति में आ गया है। भारतीय बाजार 2026 के अधिकतर समय में उभरते बाजारों (ईएम) के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नवंबर में स्थिति बदल गई। इस दौरान भारतीय बाजारों ने शेयर, विदेशी मुद्रा और ब्याज दरों के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया। एचएसबीसी

शुक्रवार को मार्केट में आई मुनाफावसूली पर जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, रुपये में कमजोरी और घरेलू बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से प्रमुख शेयरों में मुनाफावसूली हुई। पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड में तेजी आई है, जिससे आपूर्ति और घरेलू महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है।