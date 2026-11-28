Sumeet Bagadia Stock Recommendations Stocks: भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। शुक्रवार को भी मार्केट में भारी गिरावट आई, जिसके बाद निवेशकों की नजर अब सोमवार के मार्केट पर टिकी हुई है। मार्केट खुलने से पहले Choice Broking के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने निवेशकों के लिए तीन शेयरों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें खरीदने की सलाह दी है।
सुमीत बगड़िया के अनुसार इन तीनों शेयरों में बने रहे चार्ट पैटर्न के अनुसार, इनमें तेजी उम्मीद बनी हुई है। हालांकि, निवेशकों को अपना रिस्क ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन से तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।
शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच सुमीत बगड़िया ने Manappuram Finance के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि इस शेयर के चार्ट पर हालिया कमजोरी के बाद स्थिरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालिया कैंडल में निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई दी है। उन्होंने इसे 278.40 पर खरीदने की सलाह दी है। वहीं 263 स्टॉप लॉस और 315 रुपये टारगेट बताया है।
सुमीत बगड़िया का दूसरा शेयर डिफेंस सेक्टर की कंपनी Bharat Electronics यानी BEL है। उनके अनुसार, BEL के साप्ताहिक चार्ट पर एक अहम तकनीकी बदलाव देखने को मिला है। शेयर ने कई महीनों से बने गिरावट वाले पैरेलल चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। इसलिए उन्होंने इस शेयर को 411.45 रुपये की खरीद कीमत पर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 456 रुपये का टारगेट और 389 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है।
सुमीत बगड़िया का तीसरा शेयर SBI Life Insurance का है। उनके अनुसार इसमें तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। शेयर ने अपने 1,607.70 रुपये के निचले स्तर से V-शेप रिकवरी की है। सुमीत बगड़िया ने इस शेयर को 1,856 रुपये की खरीद कीमत पर लेने की सलाह दी है। इसके लिए 2,060 रुपये का टारगेट और 1,755 रुपये का स्टॉप लॉस तय किया गया है।
|शेयर
|खरीद कीमत
|टारगेट प्राइस
|स्टॉप लॉस
|Manappuram Finance
|₹278.40
|₹315
|₹263
|BEL
|₹411.45
|₹456
|₹389
|SBI Life
|₹1,856
|₹2,060
|₹1,755
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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