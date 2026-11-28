Sumeet Bagadia Stock Recommendations Stocks: भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। शुक्रवार को भी मार्केट में भारी गिरावट आई, जिसके बाद निवेशकों की नजर अब सोमवार के मार्केट पर टिकी हुई है। मार्केट खुलने से पहले Choice Broking के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने निवेशकों के लिए तीन शेयरों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें खरीदने की सलाह दी है।
सुमीत बगड़िया के अनुसार इन तीनों शेयरों में बने रहे चार्ट पैटर्न के अनुसार, इनमें तेजी उम्मीद बनी हुई है। हालांकि, निवेशकों को अपना रिस्क ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन से तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।
शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच सुमीत बगड़िया ने Manappuram Finance के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि इस शेयर के चार्ट पर हालिया कमजोरी के बाद स्थिरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालिया कैंडल में निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई दी है। उन्होंने इसे 278.40 पर खरीदने की सलाह दी है। वहीं 263 स्टॉप लॉस और 315 रुपये टारगेट बताया है।
सुमीत बगड़िया का दूसरा शेयर डिफेंस सेक्टर की कंपनी Bharat Electronics यानी BEL है। उनके अनुसार, BEL के साप्ताहिक चार्ट पर एक अहम तकनीकी बदलाव देखने को मिला है। शेयर ने कई महीनों से बने गिरावट वाले पैरेलल चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। इसलिए उन्होंने इस शेयर को 411.45 रुपये की खरीद कीमत पर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 456 रुपये का टारगेट और 389 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है।
सुमीत बगड़िया का तीसरा शेयर SBI Life Insurance का है। उनके अनुसार इसमें तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। शेयर ने अपने 1,607.70 रुपये के निचले स्तर से V-शेप रिकवरी की है। सुमीत बगड़िया ने इस शेयर को 1,856 रुपये की खरीद कीमत पर लेने की सलाह दी है। इसके लिए 2,060 रुपये का टारगेट और 1,755 रुपये का स्टॉप लॉस तय किया गया है।
|शेयर
|खरीद कीमत
|टारगेट प्राइस
|स्टॉप लॉस
|Manappuram Finance
|₹278.40
|₹315
|₹263
|BEL
|₹411.45
|₹456
|₹389
|SBI Life
|₹1,856
|₹2,060
|₹1,755
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।