Stocks to buy: 50% से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं ये तीन शेयर, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस देकर बताए कारण

Stocks to buy: शेयर बाजार बीते सात सत्रों से गिरावट में ही है। मंगलवार को दिनभर के कामकाज में बाजार ने थोड़ी रिकवरी की, लेकिन बुधवार को फिर से कमजोरी के साथ ही कारोबार की शुरुआत हुई। ब्रोकरेज फर्मों ने ऐसे माहौल में भी तीन शेयरों में 50% से भी ज्यादा अपसाइड की संभावना जताई है। ये शेयर हैं- सुमितोमो केमिकल इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और मारुति सुजुकी। ब्रोकरेज हाउस एलारा सिक्यॉरिटीज और चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने इन तीनों शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए हाई टारगेट प्राइस देने के कारण बताए हैं।

कमजोर नतीजे, फिर भी सुमितोमो पर क्यों बुलिश है ब्रोकरेज? सुमितोमो केमिकल्स इंडिया ने दूसरी तिमाही में कमजोर आंकड़े पेश किए हैं। ब्रोकरेज हाउस एलारा का कहना है कि सुमितोमो के ये आंकड़े उसके अनुमान के अनुसार ही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में सुमितोमो का रेवेन्यू 2.4% की वार्षिक दर से घटकर 9.1 अरब रुपये रह गया। ऐसा उसके निर्यात में 23% की गिरावट के कारण हुआ जिसकी कंपनी के रेवेन्यू में 14% की हिस्सेदारी है।

ऊपर से भारत में भी कंपनी के प्रमुख प्रॉडक्ट्स की बिक्री घट गई। हालांकि, पहली तिमाही में कंपनी ने कीमतों में जो वृद्धि की थी, उससे दबाव थोड़ा कम हुआ। दूसरी तिमाही में विभिन्न मोर्चों पर आई कमजोरी की भरपाई करने के लिए मैनेजमेंट ने उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने की फोकस किया है जहां मांग अब भी बनी हुई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं।

घटाए गए टारगेट प्राइस से भी 54% का अपसाइड एलारा ने कहा कि खराब मौसम की वजह से चालू वित्त वर्ष 2027 को एक तरह से नुकसान वाला साल माना जा सकता है, लेकिन वह अगले वित्त वर्ष 2028 में विकास की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक है।

उसने कहा, 'अगले साल मौसम से जुड़ी चिंताएं कम होने की उम्मीद है, जिससे मांग में तेजी आएगी। इसलिए, अगले तीन महीनों के बाद का हमारा नजरिया काफी सकारात्मक है। सुमितोमो की रेटिंग को 'एक्युमुलेट' से बदलकर 'बाय' कर दिया गया है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस (TP) 605 रुपये से घटाकर 524 रुपये कर दिया गया है।' 524 रुपये का टारगेट प्राइस मंगलवार के बंद भाव 339.50 रुपये के मुकाबले 54.34% का अपसाइड दिखाता है।

सालभर में पैसे को डेढ़ गुना कर देगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर आज 3% से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में नए बिजनेस से होने वाला प्रीमियम (APE) सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 63.7 अरब रुपये दर्ज किया है। ब्रोकरेज फर्म एलारा के अनुसार, यह उसके 64.1 अरब रुपये के अनुमान से थोड़ा कम रहा। इसकी मुख्य वजह ग्रुप बिजनेस से मिलने वाले एपीई में 10.8% की गिरावट और यूलिप (ULIP) की धीमी ग्रोथ रही। वहीं, व्यक्तिगत बीमा कारोबार से एपीई 9.2% बढ़कर 57.9 अरब रुपये हो गया।

ब्रिगेड होटल्स पर बुलिश क्यों है ब्रोकरेज? ब्रिगेड होटल्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में प्रति उपलब्ध कमरे के औसत किराया (ARR) में 11% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। इस दौरान होटलों की ऑक्यूपेंसी रेट 75% पर स्थिर रहा। वहीं, बेंगलुरु में कंपनी के होटलों का प्रदर्शन दूसरे बाजारों के मुकाबले बेहतर रहा। इसकी मुख्य वजह वहां के होटलों का अधिक पुराना और स्थापित होना रहा। बेंगलुरु में प्रति उपलब्ध कमरे से होने वाली आय (RevPAR) सालाना आधार पर 12% बढ़ा, जबकि बाकी बाजारों में यह वृद्धि 8% रही।

सालभर में 52% का रिटर्न दे सकता है 53 रुपये का शेयर ब्रोकरेज फर्म चॉइस ने कहा, ‘आगे चलकर कंपनी की ग्रोथ को नए होटल शुरू होने और एक संभावित अधिग्रहण से मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए भविष्य में विकास के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।’ ब्रोकरेज ने ब्रिगेड होटल्स के शेयरों पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 80 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह मंगलवार के 51.71 रुपये के बंद भाव के मुकाबले शेयर में करीब 51.71% की तेजी की संभावना है।