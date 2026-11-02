Sun Pharma Share Target: क्या सन फार्मा के शेयर में आएगी तेजी? ब्रोकरेज ने दी Buy रेटिंग,जानिए कितना है टारगेट

Sun Pharma Buy Rating: सन फार्मा के सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद अगर भी इस शेयर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ब्रोकरेज फर्म ने नतीजों के बाद इस शयेर की रेटिंग को बढ़ाकर Buy कर दिया है। 30 अक्टूबर 2026 को शेयर 1,778 रुपये पर था। वहीं आज 2 नवंबर को कंपनी के शेयर की कीमत ₹1,767.20 चल रही है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म ने शेयर के लिए क्या टारगेट रखा है।
ब्रोकरेज फर्म Elara Securities ने FY27 से FY29 के लिए सन फार्मा के कोर EPS अनुमानों में बड़े बदलाव नहीं किए हैं। हालांकि, शेयर में हालिया गिरावट के बाद इसमें बेहतर अपसाइड दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज ने Accumulate रेटिंग को बढ़ाकर Buy कर दिया है और 2,238 रुपये का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। शेयर के लिए संभावित तेजी का आधार FY29 के अनुमानित कोर P/E 25.8 गुना और प्रति शेयर कैश को माना गया है।
कंपनी के Q2FY27 के रेवेन्यू, EBITDA और PAT ब्रोकरेज के अनुमान से 3-6 फीसदी बेहतर रहे। हालांकि, कंपनी के ग्लोबल स्पेशियलिटी बिजनेस की ग्रोथ अभी भी धीमी बनी हुई है, लेकिन भारत और दूसरे उभरते बाजारों में मजबूत प्रदर्शन ने इसकी भरपाई की है। सन फार्मा के ग्लोबल स्पेशियलिटी बिजनेस की बिक्री दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर डॉलर में 7 फीसदी बढ़ी है।
|वित्तीय आंकड़े
|Q2 FY27
|Q2 FY26
|एकीकृत शुद्ध लाभ
|1,988.53 करोड़ रुपये
|3,124.95 करोड़ रुपये
|एकीकृत परिचालन आय
|16,198.71 करोड़ रुपये
|14,478.31 करोड़ रुपये
|कुल खर्च
|12,287.83 करोड़ रुपये
|10,780.62 करोड़ रुपये
|शुद्ध लाभ में बदलाव
|36.36% की गिरावट
|—
|परिचालन आय में बदलाव
|बढ़ोतरी
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सन फार्मा की आय में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह भारत में दवाओं की बिक्री में मजबूत वृद्धि रही। समीक्षाधीन तिमाही में देश में कंपनी की दवाओं की बिक्री 17.3 प्रतिशत बढ़कर 5,552.3 करोड़ रुपये हो गई। यह कंपनी की कुल एकीकृत बिक्री का 34.5 प्रतिशत हिस्सा रही। दूसरी ओर, कंपनी का कुल खर्च भी बढ़ा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल खर्च 12,287.83 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 10,780.62 करोड़ रुपये था।
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