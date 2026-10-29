Suzlon Energy के निवेशकों की क्यों बढ़ी टेंशन? आज आएंगे नतीजे, इन 5 ट्रिगर्स पर नजर

Suzlon Q2 Results: अगर आपके पास सुजलॉन एनर्जी का शेयर है, तो आज आपके लिए खास दिन होने वाला है। दरअसल आज 29 अक्टूबर को कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर के नतीजे जारी करने वाली है। नतीजों से पहले बन रही संभावनाओं को लेकर निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। इस बार पिछले साल के मुकाबले शुद्ध मुनाफे में बड़ी गिरावट का अनुमान है।
बाजार के अनुमानों के मुताबिक, सुजलॉन एनर्जी की कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर 22% बढ़कर 4,740 करोड़ रुपये रह सकती है। वहीं EBITDA भी 721 करोड़ रुपये से बढ़कर 776 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। हालांकि कुछ मामलों में कंपनी को लेकर नकारात्मक अनुमान भी सामने आया है। माना जा रहा है कि पिछले साल की सितंबर तिमाही में 1,279 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज करने वाली कंपनी का इस बार मुनाफा घटकर करीब 483 करोड़ रुपये रह सकता है।
|अहम फैक्टर
|निवेशकों के लिए क्यों है जरूरी?
|विंड टर्बाइन की डिलीवरी
|दूसरी तिमाही में 665–690 मेगावाट की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन का अनुमान है। इससे कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता का पता चलेगा।
|FY27 का लक्ष्य
|पूरे वित्त वर्ष के लिए 3 GW एग्जीक्यूशन लक्ष्य पर मैनेजमेंट का रुख अहम रहेगा।
|ऑर्डर बुक
|मजबूत ऑर्डर बुक को समय पर पूरा कर कंपनी कितनी कमाई कर पाती है, इस पर नजर रहेगी।
|मार्जिन पर दबाव
|EPC कारोबार की बढ़ती हिस्सेदारी और लागत का ऑपरेटिंग मार्जिन पर क्या असर पड़ता है, यह महत्वपूर्ण होगा।
|मैनेजमेंट का आउटलुक
|विंड एनर्जी की मांग, लागत, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और भविष्य की ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट की टिप्पणी अहम रहेगी।
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सुजलॉन के नतीजे बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे थे। कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 324 करोड़ रुपये से घटकर 305 करोड़ रुपये रह गया था, जबकि बाजार को करीब 398 करोड़ रुपये की उम्मीद थी।
आज दोपहर 3 बजे तक सुजलॉन एनर्जी का शेयर 1.02% की गिरावट के साथ 36.92 पर था। वहीं बुधवार को इसमें तेजी देखने को मिली थी। कल सुजलॉन एनर्जी का शेयर करीब 1% की तेजी के साथ 37 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में शेयर करीब 33% और छह महीने में लगभग 35% गिरा है।अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी के नतीजे बाजार की उम्मीदों के मुताबिक रहते हैं या नहीं।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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