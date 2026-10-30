Stocks to buy: भारी बिकवाली से बहुत सस्ता हो गया शेयर, और गिरेगी सुजलॉन की कीमत या खरीद लें? ब्रोकरेज की राय जानिए

Stock Pick: सुजलॉन एनर्जी 36 रुपये का शेयर है। शुक्रवार को इस शेयर में जमकर बिकवाली हो रही है, लेकिन ब्रोकरेज ने इस पर बड़ा दांव खेला है। ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम ने सुजलॉन एनर्जी में 84% के बंपर अपसाइड का अनुमान जताया है। लेकिन आज की गिरावट में शेयर खरीदने पर 100% से भी ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। सुजलॉन एनर्जी ने आज 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया।
सेंट्रम ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि सुजलॉन ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में मूलतः अनुमान के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। कंपनी ने तिमाही आधार पर 27.3% जबकि सालाना आधार पर 26% का जबर्दस्त रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है और यह 48.8 अरब रुपये रहा।
कंपनी का एबिटडा मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट की मामूली गिरावट आई है और यह 15% पर आ गया जो अनुमान के नीचे है। लेकिन कंपनी का समायोजित शुद्ध लाभ बढ़कर 3.94 अरब रुपये हो गया जो पिछली तिमाही (Q1FY27) में 3.05 अरब रुपये जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही (Q2FY26) में 12.8 अरब रुपये था। जुलाई-सितंबर 2027 तिमाही में कंपनी के पास 20.48 अरब रुपये का नेट कैश था।
ब्रोकरेज का मानना है कि 6.01 गीगावॉट की मांग के साथ सुजलॉन का ऑर्डर बुक मजबूत है। इसके अलावा कंपनी अपने विस्तार की योजना को लागू करने में भी जुटी है। इस कारण, वित्त वर्ष 2026 से 2029 के दौरान उसका रेवेन्यू में 21.4%, एबिटडा में 19.6%, कर पूर्व लाभ में 21.6% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सेंट्रम ने कहा कि सुजलॉन को देश में अपनी पवन ऊर्जा की बढ़ती क्षमता, ठीकठाक ऑर्डर बैकलॉग, मजबूत टेंडर एक्टिविटी और योजनाओं को जमीन पर उतारने में सक्रियता का लाभ मिलेगा।
ब्रोकरेज ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 68 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है जो गुरुवार के बंद भाव 36.79 रुपये से 84.83% अधिक है। शुक्रवार को सुजलॉन का शेयर भारी बिकवाली के दबाव में दिखा। यह शेयर शुरुआती कारोबार में 6.63% तक टूटकर 34.35 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था। इस लिहाज से देखें तो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस अब 100% से भी अधिक का अपसाइड है।
सुजलॉन एनर्जी 19 अक्टूबर, 2005 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। तब से इसके शेयरों ने बीते 5 वर्षों में 457% का रिटर्न दिया है। सुजलॉन के शेयरों में बीते वर्ष 6 नवंबर, 2025 को बड़ी तेजी आई थी जब इसने 61.50 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था, लेकिन आज यह 52 वीक लो बनाते हुए 34 रुपये से भी नीचे फिसल गया। सुबह 10.07 बजे तक के इंट्रा-डे ट्रेड में यह 33.90 रुपये के स्तर पर गिर चुका था।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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