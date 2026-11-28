Suzlon Energy Shares: सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों में लंबे समय से गिरावट का दौर जारी है। इसबीच कंपनी के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। इससे उसके कारोबार के लिए नया रास्ता खुल सकता है। कंपनी को टाटा ग्रुप से भारत का पहला विंड रीपावरिंग प्रोजेक्ट मिला है। सुजलॉन का शेयर पिछले छह महीनों में करीब 36% टूट चुका है। इस दौरान कीमत लगभग ₹57 से गिरकर ₹36.38 पर आ गई। इसके बाद निवेशकों की नजर अब इस शेयर पर रहेगी।

सुजलॉन के निवेशक लंबे समय से कंपनी के कर्ज से बाहर निकलकर मुनाफे में आने का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी के कर्ज-मुक्त होने के बाद सुजलॉन के शेयरों की री-रेटिंग हुई थी। अब निवेशक दूसरी री-रेटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी कंपनी के मुनाफे में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे शेयरों में एक नई तेजी आएगी और फिर से री-रेटिंग देखने को मिल सकती है।

टाटा ग्रुप से सुजलॉन को मिलेगी संजीवनी शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि भारतीय निवेशकों का इंतजार अब शायद ज्यादा लंबा न चले, क्योंकि कंपनी को टाटा ग्रुप से भारत का पहला 'विंड रिपावरिंग' (wind repowering) ऑर्डर मिला है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कमाई का एक नया जरिया खुलेगा।

इसकी वजह ये है कि भारत सरकार पिछले तीन सालों से इस नीति पर काम कर रही है। जानकारों का कहना है कि टाटा ग्रुप का यह ऑर्डर भले ही छोटा है, लेकिन कमाई का यह नया जरिया तेजी से आगे बढ़ सकता है। इससे कंपनी जल्द ही मुनाफे में आ सकती है।

सुजलॉन के लिए टाटा ग्रुप का ऑर्डर है बेहद अहम सुज़लॉन एनर्जी को मिले टाटा ग्रुप के ऑर्डर पर बात करते हुए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि टाटा ग्रुप का यह ऑर्डर आकार में छोटा है, लेकिन यह भारत का पहला 'विंड रिपावरिंग' (पवन ऊर्जा संयंत्रों के आधुनिकीकरण) से जुड़ा ऑर्डर है।

भारत सरकार पिछले तीन वर्षों से इस नीति पर काम कर रही है। इससे कंपनी के लिए अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे और उम्मीद है कि यह कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए, इस नए कारोबारी अवसर से कंपनी को मुनाफे में आने में मदद मिल सकती है।

सीमा श्रीवास्तव का मानना है कि यह नया कारोबार सुजलॉन को मुनाफे की स्थिति में पहुंचने में मदद कर सकता है। निवेशक लंबे समय से कंपनी के मुनाफे में सुधार का इंतजार कर रहे हैं।

कर्जमुक्त होने के बाद अब मुनाफे पर टिकी नजर सुजलॉन के शेयरों में पहले कंपनी के कर्जमुक्त होने के बाद री-रेटिंग देखने को मिली थी। अब निवेशकों की नजर कंपनी के अगले चरण पर है। बाजार यह देखना चाहता है कि कंपनी लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन पाती है या नहीं।

सीमा श्रीवास्तव के अनुसार, सुजलॉन अभी तक री-रेटिंग के दूसरे चरण में प्रवेश नहीं कर पाई है। इसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट और मुनाफे में सुधार करना जरूरी है।

सुजलॉन का शेयर प्राइस टारगेट सुजलॉन शेयरों के टेक्निकल रुझान पर बात करते हुए केसी सिक्योरिटीज में रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट के VP महेश एम. ओझा ने अहम स्तर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सुजलॉन के शेयर को ₹33 और ₹30.80 के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है।

यानी इन स्तरों पर शेयर में खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं, ऊपर की तरफ ₹39.60 का स्तर अहम रेजिस्टेंस है। अगर शेयर इस स्तर को पार कर टिकता है, तो यह ₹45 तक जा सकता है।