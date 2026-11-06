Dividend Stock: 6 महीने में 55% की छलांग, अब ₹5 डिविडेंड का तोहफा, जानिए कब मिलेंगे पैसे

Dividend Stock: शेयर बाजार में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाले शेयरों पर नजर बनी रहती है। ऐसे में इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी TAAL टेक (TAAL Tech) अगले हफ्ते सुर्खियों में रह सकती है। इसकी वजह ये है कि कंपनी ने डिविडेंड के लिए 'रिकॉर्ड डेट' का ऐलान कर दिया है। जाने-माने निवेशक मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में शामिल इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 250% डिविडेंड देने की घोषणा की है।
शुक्रवार, 6 नवंबर को कंपनी के शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। पिछले छह महीनों में इसके शेयर की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। आइये TAAL टेक के डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट, भुगतान की समय-सीमा और सालाना रिटर्न से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में जानते हैं।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए अपने पहले अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) को मंजूरी दे दी है और इसकी घोषणा भी कर दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में जारी BSE फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड ने "वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹5 (यानी 250%) के पहले अंतरिम डिविडेंड की घोषणा" को मंजूरी दी है, जो कुल ₹7,79,08,550 है।
बोर्ड ने भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए 13 नवंबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया है।
FY27 में घोषित अंतरिम डिविडेंड का भुगतान पात्र शेयरधारकों को 2 दिसंबर, 2026 को या उससे पहले कर दिया जाएगा।
शुक्रवार को BSE पर TAAL टेक के शेयर 0.30% गिरकर ₹921.05 प्रति शेयर पर बंद हुए, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,435.15 करोड़ रहा। कारोबार के दौरान यह शेयर ₹924 के उच्च स्तर और ₹898.95 के निचले स्तर तक गया। TAAL Tech के शेयरों ने छह महीनों में 54.95%, 2026 में अब तक 51.11%, दो वर्षों में लगभग 64.93% और तीन वर्षों में 107.8% का रिटर्न दिया है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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