Dividend Stock: 6 महीने में 55% की छलांग, अब ₹5 डिविडेंड का तोहफा, जानिए कब मिलेंगे पैसे

Dividend Stock: शेयर बाजार में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाले शेयरों पर नजर बनी रहती है। ऐसे में इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी TAAL टेक (TAAL Tech) अगले हफ्ते सुर्खियों में रह सकती है। इसकी वजह ये है कि कंपनी ने डिविडेंड के लिए 'रिकॉर्ड डेट' का ऐलान कर दिया है। जाने-माने निवेशक मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में शामिल इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 250% डिविडेंड देने की घोषणा की है।
शुक्रवार, 6 नवंबर को कंपनी के शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। पिछले छह महीनों में इसके शेयर की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। आइये TAAL टेक के डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट, भुगतान की समय-सीमा और सालाना रिटर्न से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में जानते हैं।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए अपने पहले अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) को मंजूरी दे दी है और इसकी घोषणा भी कर दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में जारी BSE फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड ने "वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹5 (यानी 250%) के पहले अंतरिम डिविडेंड की घोषणा" को मंजूरी दी है, जो कुल ₹7,79,08,550 है।
बोर्ड ने भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए 13 नवंबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया है।
FY27 में घोषित अंतरिम डिविडेंड का भुगतान पात्र शेयरधारकों को 2 दिसंबर, 2026 को या उससे पहले कर दिया जाएगा।
शुक्रवार को BSE पर TAAL टेक के शेयर 0.30% गिरकर ₹921.05 प्रति शेयर पर बंद हुए, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,435.15 करोड़ रहा। कारोबार के दौरान यह शेयर ₹924 के उच्च स्तर और ₹898.95 के निचले स्तर तक गया। TAAL Tech के शेयरों ने छह महीनों में 54.95%, 2026 में अब तक 51.11%, दो वर्षों में लगभग 64.93% और तीन वर्षों में 107.8% का रिटर्न दिया है।
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