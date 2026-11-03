Tamilnadu Petroproducts Share Price: मुनाफा 90% बढ़ते ही शेयर बने तूफान, 7% की तेजी, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

Tamilnadu Petroproducts Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी तेजी देखी जा रही है। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज किए हैं। इसी बीच, पेट्रोकेमिकल सेक्टर की फेमस कंपनी तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स (Tamilnadu Petroproducts) के शेयरों में तूफानी उछाल आया है। इसके शेयर शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए। तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स के शेयरों पर निवेशक कंपनी की तरफ से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद सक्रिय हुए हैं।

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Tamilnadu Petroproducts Q2 रिजल्ट्स तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर रेवेन्यू में करीब 105 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है, जो 934.37 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, पिछले साल की समान अवधि में यह महज 56.09 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2026 तिमाही में उसका टैक्स के पहले का मुनाफा (PBT) 94.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 87.86 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 89.86 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 65.03 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह पिछले साल की समान अवधि में 34.24 करोड़ रुपये था।

ऊपरी लेवल पर बिकवाली फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर यह शेयर 122.60 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुला, जबकि इंट्राडे में 129.10 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया। लेकिन इस स्तर पर तुरंत बिकवाली हावी हो गई, जिससे यह गिरकर 115.90 रुपये के निचले स्तर पर आ गया।

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मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शानदार नतीजों के बावजूद टेक्निकल मोर्चे पर सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्रोकरेज फर्म SAHI के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा ने कहा, "यह शेयर 147 रुपये के हाई लेवल से लगातार नीचे की ओर पैरलल चैनल में फंसा हुआ है। मंगलवार के सत्र में स्टॉक ने 122 रुपये के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के चलते लंबी अपर विक बनी।"

क्या करें निवेशक? उन्होंने आगे कहा, “ जब तक यह शेयर 122 रुपये के स्तर के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक इसमें उतार-चढ़ाव बना रहेगा। फिलहाल 118 का लेवल इसके लिए पहला मजबूत सपोर्ट है। अगर बिकवाली का दबाव बढ़ा और यह लेवल टूटा, तो स्टॉक 112.50 रुपये तक नीचे फिसल सकता है।”

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।