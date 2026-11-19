Tanla Platforms Share Price: शेयर बाजार में गुरुवार, 19 नवंबर को दबाव के बीच क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी टैनला प्लेटफॉर्म्स (Tanla Platforms) के शेयरों में 5 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह शेयर कारोबार की शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। BSE पर टैनला प्लेटफॉर्म्स का शेयर 697.45 रुपये के इंट्राडे हाई पर खुला, लेकिन इस लेवल पर टिक नहीं पाया और मुनाफावसूली हो गई। देखते ही देखते शेयर फिसलकर 660.35 रुपये के इंट्राडे लो तक जा पहुंचा। साल 2026 में 30 फीसदी का शानदार रिटर्न देने के बाद इस शेयर पर सेलर एक्टिव हुए हैं।

आगे मुनाफा होगा या बढ़ेगा नुकसान? SAHI के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा ने बताया, "शेयर अपने हालिया हाई लेवल 738 रुपये से नीचे आ रहा है और अब अपने 20-घंटे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के करीब पहुंच गया है। उनके मुताबिक, चार्ट पर 655 रुपये के पास बनी लोअर विक इस बात का संकेत है कि निचले स्तरों पर खरीदारी का सपोर्ट मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि पहले इस स्टॉक ने एक एक्युमुलेशन ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था और अब यह वापस अपने ब्रेकआउट जोन की तरफ लौट रहा है। अगर शेयर 655 रुपये के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो इसमें फिर से खरीदारी लौट सकती है। हालांकि, यदि यह लेवल टूटता है, तो गिरावट बढ़कर 602 रुपये के अगले सपोर्ट तक जा सकती है। ऊपर की तरफ 750 रुपये का लेवल बड़ा रेजिस्टेंस हैं।"

मुनाफावसूली का दौर या आगे बड़ी गिरावट? दूसरी ओर, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च के AVP शितिज गांधी इस गिरावट को ऊपरी स्तरों पर हो रही स्वाभाविक मुनाफावसूली के तौर पर देखते हैं। उन्होंने बताया कि 485 रुपये से 490 रुपये के जोन से शुरू हुई तेज रैली ने शेयर को 740 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचाया था। इस दौरान चार्ट पर राउंडेड-बॉटम पैटर्न बना था, जो मजबूत तेजी का संकेत था। फिलहाल स्टॉक 680 रुपये के पास 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट कर रहा है।

निवेशकों के लिए आगे क्या हैं अहम स्तर? शितिज गांधी के मुताबिक, शेयर के लिए इमीडिएट सपोर्ट 675–680 रुपये के बीच है। इसके नीचे जाने पर 640–645 रुपये का जोन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसके बाद 610–612 रुपये पर अगला सपोर्ट है। 100-डे और 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर होने से स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इस तेजी को बरकरार रखने के लिए 640 रुपये के ऊपर टिके रहना बेहद जरूरी है। वहीं, अगर स्टॉक 690–700 रुपये के लेवल को पार कर वहां टिकता है, तो यह दोबारा 730–740 रुपये तक जा सकता है। 740 रुपये के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट मिलने पर शेयर 775 रुपये के नए टार्गेट की ओर भी कदम बढ़ा सकता है।