Tata Chemicals Share Price: ग्लोबल मार्केट में भारी सेलऑफ के बीच आज यानी मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट लेवल पर कामकाज की शुरुआत हुई है। इसी बीच, टाटा ग्रुप की केमिकल सेक्टर की कंपनी टाटा केमिकल्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इसके शेयर आज के शुरुआती कारोबार में लगभग 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज किए हैं, हालांकि बाद में कुछ मुनाफावसूली भी देखने को मिली। दरअसल, इस उछाल के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से वह बड़ी अपडेट है, जिसने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) के संभावित आईपीओ यानी पब्लिक लिस्टिंग की उम्मीदों को फिर से हवा दे दी है।

शेयरों पर दिखा निवेशकों का भारी हुजूम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर टाटा केमिकल्स के शेयर 656 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि सोमवार को 668.90 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, कामकाज की शुरुआत होते ही ये 638 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इस दौरान NSE पर 75,16,939 शेयरों की खरीद-बिक्री दर्ज की गई।

इस वजह से टूट पड़े निवेशक बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने पहली बार लिखित रूप में साफ किया है कि टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्ट होना ही होगा। इससे पहले 11 सितंबर को RBI ने टाटा संस की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने खुद को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटेगरी से बाहर रखने और पब्लिक लिस्टिंग से छूट देने की डिमांड की थी।

16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सौरभ अग्रवाल को भेजे गए पत्र में RBI ने कहा है कि कंपनी को अपर-लेयर एनबीएफसी से जुड़े सभी मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्य शर्त भी शामिल है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने लिस्टिंग के लिए कोई नई डेडलाइन तय नहीं की है।

कंपनी के पास टाटा सन्स की 3% हिस्सेदारी बता दें कि टाटा केमिकल्स के पास टाटा सन्स की लगभग 2.5% से 3% हिस्सेदारी है। अगर टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो इससे टाटा केमिकल्स के पास मौजूद इस हिस्सेदारी की सही मार्केट वैल्यू सामने आ सकेगी। यही वजह है कि आज टाटा केमिकल्स के शेयरों पर बायर्स एक्टिव दिखे।