Tata Chemicals Share Price: ग्लोबल मार्केट में भारी सेलऑफ के बीच आज यानी मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट लेवल पर कामकाज की शुरुआत हुई है। इसी बीच, टाटा ग्रुप की केमिकल सेक्टर की कंपनी टाटा केमिकल्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इसके शेयर आज के शुरुआती कारोबार में लगभग 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज किए हैं, हालांकि बाद में कुछ मुनाफावसूली भी देखने को मिली। दरअसल, इस उछाल के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से वह बड़ी अपडेट है, जिसने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) के संभावित आईपीओ यानी पब्लिक लिस्टिंग की उम्मीदों को फिर से हवा दे दी है।

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शेयरों पर दिखा निवेशकों का भारी हुजूम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर टाटा केमिकल्स के शेयर 656 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि सोमवार को 668.90 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, कामकाज की शुरुआत होते ही ये 638 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इस दौरान NSE पर 75,16,939 शेयरों की खरीद-बिक्री दर्ज की गई।

इस वजह से टूट पड़े निवेशक बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने पहली बार लिखित रूप में साफ किया है कि टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्ट होना ही होगा। इससे पहले 11 सितंबर को RBI ने टाटा संस की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने खुद को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटेगरी से बाहर रखने और पब्लिक लिस्टिंग से छूट देने की डिमांड की थी।

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16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) सौरभ अग्रवाल को भेजे गए पत्र में RBI ने कहा है कि कंपनी को अपर-लेयर एनबीएफसी से जुड़े सभी मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्य शर्त भी शामिल है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने लिस्टिंग के लिए कोई नई डेडलाइन तय नहीं की है।

कंपनी के पास टाटा सन्स की 3% हिस्सेदारी बता दें कि टाटा केमिकल्स के पास टाटा सन्स की लगभग 2.5% से 3% हिस्सेदारी है। अगर टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो इससे टाटा केमिकल्स के पास मौजूद इस हिस्सेदारी की सही मार्केट वैल्यू सामने आ सकेगी। यही वजह है कि आज टाटा केमिकल्स के शेयरों पर बायर्स एक्टिव दिखे।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।