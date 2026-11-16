Tata Motors PV Share Crash: मुनाफे से ₹5,531 करोड़ के घाटे में पहुंची कंपनी, 8% की गिरावट, अब निवेशक बेचें या खरीदें?

Tata Motors PV Share Crash: शेयर बाजार में सोमवार, 16 नवंबर को कामकाज की शुरुआत होते ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors PV) के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयर 8 प्रतिशत से अधिक टूट गए और यह निफ्टी 50 का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ। इस भारी गिरावट के पीछे सितंबर तिमाही के वे नतीजे हैं, जिनमें कंपनी को 5,531 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। वहीं, पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 76,170 करोड़ रुपये का बंपर मुनाफा कमाया था।

घाटे में क्यों आई कंपनी? जुलाई-सितंबर 2026 में कंपनी के मुनाफे से सीधे घाटे में पहुंचने की पीछे की वजह असाधारण खर्च है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान कंपनी को 6,738 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ा है। इसमें कर्मचारियों की छंटनी या सेपरेशन पर खर्च हुए 3,776 करोड़ रुपये और एसेट इंपैरिमेंट के 2,856 करोड़ रुपये मुख्य रूप से शामिल हैं। दूसरी तरफ, कंपनी की लग्जरी कार यूनिट जगुआर लैंड रोवर (JLR) को भी री-स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस दौरान कर्मचारियों के सेपरेशन और ग्रोथ स्टेप की इंटेंजिबल एसेट्स को बट्टे खाते में डालने के कारण JLR को £530 मिलियन की भारी लागत उठानी पड़ी।

कंपनी की कमाई में उछाल खासबात यह है कि घाटे के बावजूद कंपनी के मुख्य कारोबार और डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। रिपोर्ट की गई तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कंपनी का EBITDA Margin भी 630 आधार अंकों के सुधार के साथ 6.2 प्रतिशत पर आ गया। हालांकि, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने मुनाफे को कम किया है। कुल खर्च पिछले साल के 79,310 करोड़ रुपये से बढ़कर 97,827 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अकेले कच्चे माल की लागत 36,300 करोड़ रुपये से उछलकर 58,825 करोड़ रुपये हो गई।

ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह सोमवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में गिरावट के बीच नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने BUY रेटिंग दी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने SOTP आधार पर शेयर का टारगेट प्राइस 450 रुपये से घटाकर 360 रुपये कर दिया है।

ब्रोकरेज का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच भारत के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की कमाई और EBITDA में क्रमशः 18 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की सालाना वृद्धि (CAGR) देखने को मिलेगी। इसे बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स से सपोर्ट मिला। इसी दौरान JLR की कमाई में 11 प्रतिशत और EBITDA में 35 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। ब्रोकरेज ने सितंबर 2028 के अनुमानित EV/EBITDA के आधार पर भारतीय कारोबार को 11 गुना और JLR को 2 गुना वैल्यूएशन दिया है। इसमें प्रति शेयर करीब ₹60 की निवेश वैल्यू भी शामिल है। फिलहाल यह स्टॉक वित्त वर्ष 2028 और 2029 के अनुमानित EV/EBITDA के क्रमशः 3 गुना और 2 गुना पर कारोबार कर रहा है।