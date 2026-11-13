Tata Motors Q2 Results: कमाई में 34% का उछाल, तो कैसे हुआ 5,531 करोड़ का घाटा? जानिए टाटा मोटर्स के नतीजे

Tata Motors Q2 Results: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवीएल) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी को इस तिमाही में 5,531 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में 76,170 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसे 6,738 करोड़ रुपये के असाधारण मद दर्ज करने पड़े। इनमें मुख्य रूप से कर्मचारियों की छंटनी एवं सेवा समाप्ति से जुड़े 3,776 करोड़ रुपये और परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी से संबंधित 2,856 करोड़ रुपये शामिल हैं।
|पैमाना
|FY27 (जुलाई-सितंबर)
|FY26 (जुलाई-सितंबर)
|बदलाव (%)
|ऑपरेशनल रेवेन्यू
|₹96,920 करोड़
|₹72,349 करोड़
|+34%
|टोटल इनकम
|₹98,201 करोड़
|₹73,810 करोड़
|+33%
|टोटल खर्च
|₹97,827 करोड़
|₹79,310 करोड़
|+23%
|घाटा/मुनाफा
|- ₹5,531 करोड़
|+ ₹76,170 करोड़
|—
|EPS
|- ₹15.02
|- ₹17.50
|—
नोट: EPS को छोड़कर बाकी सभी आंकड़े करोड़ रुपये में हैं। घाटा/मुनाफे और EPS में बदलाव का प्रतिशत मूल इनपुट में नहीं दिया गया है।
कंपनी के लक्जरी वाहन ब्रांड जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने भी तिमाही में 53 करोड़ पाउंड के असाधारण मद दर्ज किए। कंपनी के अनुसार, इनमें पुनर्गठन गतिविधियों से जुड़े खर्च, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति लागत और विकास के चरण में मौजूद अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी शामिल है।हालांकि, कंपनी का एकीकृत परिचालन राजस्व 34 प्रतिशत बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 72,000 करोड़ रुपये के आसपास था।
आलोच्य अवधि में जेएलआर का परिचालन राजस्व 20.3 प्रतिशत बढ़कर 589.4 करोड़ पाउंड रहा। वहीं, टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार का राजस्व 50.9 प्रतिशत बढ़कर 20,423 करोड़ रुपये हो गया।
टीएमपीवीएल के मुख्य वित्त अधिकारी धीमान गुप्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घरेलू कारोबार की मजबूत गति बनी रही। वहीं, जेएलआर ने वैश्विक बाजारों की चुनौतियों और जगुआर के पुराने मॉडल का उत्पादन बंद किए जाने के बावजूद बिक्री मात्रा के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, उत्पाद मिश्रण में प्रतिकूल बदलाव और जिंसों की लगातार ऊंची लागत से मार्जिन पर दबाव पड़ा।उन्होंने कहा कि दोनों कारोबार बुनियादी रूप से मजबूत हैं और कंपनी नए मॉडल पेश करने, लागत घटाने तथा नकदी प्रवाह बेहतर करने पर ध्यान दे रही है।
कंपनी के नतीजों से पहले Tata Motors Passenger Vehicles reports के शेयर में हलचल देखने को मिली। आज शेयर बाजार में इसके शेयर 3% गिरावट के साथ ₹287 के स्तर पर बंद हुए। बीते छह महीने में ये शेयर 15% और एक साल में 28% गिर चुका है।