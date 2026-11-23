Tata Steel Share Price: शेयर बाजार में सोमवार, 23 नवंबर को कामकाज शुरू होते ही टाटा स्टील के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। आज इसके शेयर 5 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गए। इस गिरावट के पीछे कंपनी का एक बड़ा कारोबारी फैसला है। दरअसल, टाटा स्टील ने स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब बनाने वाली प्रमुख कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes) में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस पूरी डील और संभावित ओपन ऑफर की कुल रकम करीब 32,267 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इस ऐलान ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।
टाटा स्टील ने अपनी स्ट्रैटजी में बड़ा बदलाव करते हुए वैल्यू-एडेड स्टील प्रोडक्ट्स मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनी ने APL अपोलो ट्यूब्स के प्रमोटर ग्रुप एस गुप्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। इस डील के मुताबिक, टाटा स्टील 2,100 रुपये प्रति शेयर के रेट से एपीएल अपोलो के लगभग 7.38 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। यह हिस्सेदारी कंपनी की विस्तारित वोटिंग शेयर कैपिटल का 26.38 फीसदी होगी। केवल इस हिस्सेदारी के लिए टाटा स्टील को कैश में लगभग 15,510.61 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। इसके साथ ही नियमों के तहत एक अनिवार्य ओपन ऑफर भी लाया जाएगा, जिस पर करीब 16,756 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ सकता है।
टाटा स्टील प्रमोटर की यह हिस्सेदारी तीन अलग-अलग चरणों में खरीदेगी। पहले चरण में सोमवार को ही बाजार में ब्लॉक डील के जरिए 2.77 करोड़ शेयर यानी 9.91 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। इसके बाद की बाकी हिस्सेदारी दो ऑफ-मार्केट ट्रांसफर के जरिए पूरी होगी। इसमें दूसरे चरण में 3.33 करोड़ शेयर या 11.9 फीसदी हिस्सेदारी और तीसरे चरण में 1.28 करोड़ शेयर या 4.57 फीसदी हिस्सेदारी शामिल हैं। नियामक मंजूरियों और अन्य शर्तों के पूरा होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2028 तक या उससे पहले पूरा होने की उम्मीद है।