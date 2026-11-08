Muhurat Trading: टाटा समूह के इस शेयर में 5% की उछाल, मुहूर्त ट्रेडिंग में मेहरबान हुए निवेशक

Tata Telec Stock Price Today: दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर पर शेयर बाजार ने हरे निशान में खुलने की परंपरा इस बार भी निभाई है। सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ने बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। संवत 2083 की मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर जिन शेयरों ने अच्छी-खासी तेजी दिखाई, उनमें स्मॉलकैप स्टॉक टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड भी है।
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) के शेयरों में मूहुर्त ट्रेडिंग के कारोबा की शुरुआत तो बेहद मामूली गिरावट के साथ हुई, लेकिन निवेशकों ने इस शेयर का रुख किया और यह तुरंत हरे निशान में चला गया। 39.70 रुपये के स्तर पर खुलने के बाद इस शेयर ने 42.30 रुपये की ऊंचाई छू ली जो इसके पिछले बंद भाव 39.44 रुपये से 2.53 अंक (6.36%) अधिक है।
टाटा समूह की यह कंपनी मुख्य रूप से एंटरप्राइज टेलीकॉम एवं डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। रिटर्न टाइमलाइन पर टाटा टेलीसर्विसेज का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसका बीते पांच वर्षों से ही नेगेटिव रिटर्न देने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस शेयर ने पांच वर्षों में 34%, तीन वर्षों में 53%, एक वर्ष में 23% जबकि इस वर्ष अब तक 16% की गिरावट देखी है।
टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों में बीते एक महीने से तेजी देखी जा रही है। यह शेयर एक महीने में 22% से अधिक मजबूत हुई है। बीते एक सप्ताह में भी इसने 21.71% की तेजी हासिल की है। 3.07 बजे तक 98.20 करोड़ रुपये के 2.35 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हो चुकी थी। इस शेयर ने पिछले वर्ष 2025 में 12 नवंबर को 55.59 रुपये का 52 वीक हाई जबकि इस वर्ष 30 मार्च, 2026 को 31.22 रुपये का 52 वीक लो बनाया था।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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