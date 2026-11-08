Muhurat Trading: टाटा समूह के इस शेयर में 5% की उछाल, मुहूर्त ट्रेडिंग में मेहरबान हुए निवेशक

Tata Telec Stock Price Today: दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर पर शेयर बाजार ने हरे निशान में खुलने की परंपरा इस बार भी निभाई है। सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ने बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। संवत 2083 की मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर जिन शेयरों ने अच्छी-खासी तेजी दिखाई, उनमें स्मॉलकैप स्टॉक टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड भी है।
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) के शेयरों में मूहुर्त ट्रेडिंग के कारोबा की शुरुआत तो बेहद मामूली गिरावट के साथ हुई, लेकिन निवेशकों ने इस शेयर का रुख किया और यह तुरंत हरे निशान में चला गया। 39.70 रुपये के स्तर पर खुलने के बाद इस शेयर ने 42.30 रुपये की ऊंचाई छू ली जो इसके पिछले बंद भाव 39.44 रुपये से 2.53 अंक (6.36%) अधिक है।
टाटा समूह की यह कंपनी मुख्य रूप से एंटरप्राइज टेलीकॉम एवं डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। रिटर्न टाइमलाइन पर टाटा टेलीसर्विसेज का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसका बीते पांच वर्षों से ही नेगेटिव रिटर्न देने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस शेयर ने पांच वर्षों में 34%, तीन वर्षों में 53%, एक वर्ष में 23% जबकि इस वर्ष अब तक 16% की गिरावट देखी है।
टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों में बीते एक महीने से तेजी देखी जा रही है। यह शेयर एक महीने में 22% से अधिक मजबूत हुई है। बीते एक सप्ताह में भी इसने 21.71% की तेजी हासिल की है। 3.07 बजे तक 98.20 करोड़ रुपये के 2.35 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हो चुकी थी। इस शेयर ने पिछले वर्ष 2025 में 12 नवंबर को 55.59 रुपये का 52 वीक हाई जबकि इस वर्ष 30 मार्च, 2026 को 31.22 रुपये का 52 वीक लो बनाया था।
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