TCS Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती के बीच टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। बुधवार, 18 नवंबर को TCS के शेयरों में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजों के बाद देखी जा रही है। टीसीएस का शेयर इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 25.62 प्रतिशत नीचे आ चुका है। पिछले एक हफ्ते में इसने 2.88 प्रतिशत, दो हफ्ते में 1.52 प्रतिशत और बीते एक महीने में 2.64 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। हालांकि, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो पिछले तीन महीनों में इस शेयर ने 5.13 प्रतिशत और छह महीनों में 4.98 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है।

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दमदार रिजल्ट के बावजूद शेयरों पर दबाव TCS ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अच्छा रिजल्ट पेश किया था। रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 13,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 12,075 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वहीं, अप्रैल-जून तिमाही के 13,349 करोड़ रुपये के मुनाफे से भी बेहतर है। इस दौरान रेवेन्यू 11.22 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी के साथ 73,188 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 65,799 करोड़ रुपये और जून तिमाही में 72,275 करोड़ रुपये थी।

रुपये की चाल ने IT सेक्टर की बढ़ाई चिंता दरअसल, इस शेयर ट्रेंड के पीछे करेंसी मार्केट का समीकरण भी बड़ा कारण है। SBI सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च प्रमुख सनी अग्रवाल ने बताया, "डॉलर के मुकाबले रुपये में आई तेज रिकवरी का असर IT कंपनियों के शेयरों पर पड़ रहा है। भारतीय आईटी कंपनियों की बड़ी कमाई विदेशों से होती है, इसलिए रुपये की मजबूती से उनके मार्जिन पर दबाव आने की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा, रिटेल इन्वेस्टर्स को जल्दबाजी करने के बजाय डॉलर-रुपये की विनिमय दर में स्थिरता आने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही आईटी कंपनियों में नया पैसा लगाना चाहिए।"

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निवेशकों को क्या करना चाहिए? ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट में इक्विटी टेक्निकल रिसर्च प्रमुख रुचित जैन ने कहा, "टीसीएस का शेयर पिछले कुछ हफ्तों से एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। उन्होंने हाईलाइट किया कि अक्टूबर में इस शेयर में आई तेजी को भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम का सपोर्ट मिला था, जबकि मौजूदा गिरावट बेहद कम वॉल्यूम के साथ हो रही है। यह संकेत देता है कि बाजार में बड़ी बिकवाली का दबाव नहीं है।

रुचित जैन ने निवेशकों को घबराने के बजाय Buy-on-dips की स्ट्रैटजी अपनाने का सुझाव दिया है। उनके मुताबिक, 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के आसपास यानी 2,350 रुपये के लेवल पर इस शेयर के लिए एक मजबूत सपोर्ट मौजूद है। ऐसे में जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा कमजोरी धीरे-धीरे शेयर जोड़ने का एक बेहतर अवसर साबित हो सकती है।"

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।