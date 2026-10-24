TCS Vs Infosys Vs HCL Tech Vs Wipro: विप्रो, इंफोसिस... AI की रेस में किस IT शेयर का पलड़ा भारी? कहां मिली ज्यादा जॉब

TCS Vs Infosys Vs HCLTech Vs Wipro: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के बीच देश की चार बड़ी IT कंपनियों के बीच मुकाबला तेज हो गया है। भारत की चार बड़ी IT सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियां AI की दौड़ में शामिल हैं। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस (Infosys), एचसीएल टेक (HCLTech) और विप्रो शामिल हैं। इन कंपनियों का सितंबर तिमाही में प्रदर्शन मिला-जुला रहा। इन कंपनियों के बीच नई डील हासिल करने, रेवेन्यू ग्रोथ, कर्मचारियों की भर्ती के रुझान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के मामलों में बड़ा अंतर देखने को मिला।

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NDTV प्रॉफिट में छपी खबर के मुताबिक, HCLTech ने राजस्व वृद्धि के मामले में अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं TCS ने 9.6 अरब डॉलर के साथ सबसे बड़ी डील हासिल की है। इंफोसिस ने बड़ी डील और AI राजस्व के मामले में एक मजबूत तिमाही दर्ज की, भले ही उसने पूरे साल के लिए अपने राजस्व वृद्धि के अनुमान (guidance) को कम कर दिया। वहीं, विप्रो को बुकिंग और कर्मचारियों की संख्या (headcount) के मोर्चे पर दबाव का सामना करना पड़ा, हालांकि जून तिमाही की तुलना में इसके राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

डील हासिल करने में किसने मारी बाजी TCS ने Q2FY27 में 9.6 अरब डॉलर की डील हासिल की है, जो पिछली तिमाही के 9.5 अरब डॉलर से थोड़ी अधिक हैं। हालांकि, यह आंकड़ा 10 अरब डॉलर के अनुमान से कम रहा। इंफोसिस ने 5.2 अरब डॉलर के सौदे हासिल किए, जो Q1 के 3.6 अरब डॉलर से अधिक हैं। इस तिमाही में दो बड़े सौदे शामिल थे। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (contract value) का 62% हिस्सा पूरी तरह से नए सौदों से आया। कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा और इससे उसकी सेवाओं की मांग को लेकर एक सकारात्मक संकेत बना हुआ है।

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HCLTech ने 3.25 अरब डॉलर की नई बुकिंग दर्ज की, जो जून तिमाही के 2.4 डॉलर डॉलर के मुकाबले 35.5% अधिक है। कंपनी ने इसे अपनी दूसरी सबसे बड़ी तिमाही बुकिंग बताया और कहा कि यह अब तक की सबसे मजबूत छमाही (पहली छमाही) रही है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि पिछली तिमाही से ही मांग बढ़ रही थी, हालांकि अस्थिर कारोबारी माहौल को देखते हुए वे सतर्क बने हुए हैं। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि साल 2027 का बजट पिछले बजट से बेहतर होगा।

पहली तिमाही में विप्रो की कुल बुकिंग 3.3 अरब डॉलर से घटकर 2.6 अरब डॉलर रह गई, जो स्थिर मुद्रा (constant-currency) के आधार पर 22.9% की गिरावट आई है। बड़े सौदों (large-deals) का कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1.6 अरब डॉलर से 58.6% गिरकर 70 करोड़ डॉलर रह गया। विप्रो की CFO अपर्णा सी. अय्यर ने बताया कि सितंबर तिमाही में पूरे होने वाले कुछ सौदे टल गए हैं और अब इनके दिसंबर तिमाही में पूरे होने की उम्मीद है।

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डील मोमेंटम के मामले में, TCS कुल वैल्यू के लिहाज से सबसे आगे रही, जबकि इंफोसिस और HCLTech ने पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। विप्रो के मामले में डील पूरी होने में देरी और बड़ी डील्स की कम बुकिंग चिंता का विषय बनी रही।

रेवेन्यू ग्रोथ: HCLTech सबसे आगे चारों कंपनियों में से HCL टेक ने 2.3% के साथ सबसे मजबूत सीक्वेंशियल कांस्टेंट-करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। यह Q1 में आई 0.5% की गिरावट के बाद एक सुधार है। हालांकि यह अनुमानों में जताई गई 2.5%-3% की उम्मीद से थोड़ा कम रहा। इंफोसिस ने 1.2% की सीक्वेंशियल कांस्टेंट-करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की, जबकि जून तिमाही में यह 1% थी। कंपनी का प्रदर्शन काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप रहा। TCS ने 0.5% की 'कॉन्स्टेंट-करेंसी' (स्थिर मुद्रा) रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। 'कॉन्स्टेंट-करेंसी' के आधार पर, इसके अंतरराष्ट्रीय रेवेन्यू में पिछली तिमाही के मुकाबले 1.2% की वृद्धि हुई।

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विप्रो की 'कॉन्स्टेंट-करेंसी' रेवेन्यू ग्रोथ स्थिर रही; यह पिछली तिमाही में दर्ज 1.2% की गिरावट के मुकाबले एक सुधार है। 'कॉन्स्टेंट-करेंसी' के आधार पर तिमाही-दर-तिमाही ग्रोथ के मामले में HCLTech पहले स्थान पर रही, जिसके बाद इंफोसिस, TCS और विप्रो का नंबर आता है। इस रिपोर्ट में सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ का जिक्र किया गया है। इसमें मुनाफे (प्रॉफिटेबिलिटी), बिजनेस मिक्स या पूरे साल के आउटलुक में मौजूद अंतर शामिल नहीं हैं।

किस कंपनी ने की सबसे ज्यादा भर्तियां? HCL टेक ने Q2 में 6,450 नए कर्मचारियों को भर्ती किया, जबकि पिछली तिमाही में 3,292 कर्मचारियों की कमी आई थी। कंपनी का एट्रिशन रेट (कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर) 12.7% से बढ़कर 12.8% हो गया। TCS ने 4,258 नए लोगों को जॉब दी। यह लगातार तीसरी तिमाही है जब कंपनी ने अपने वर्कफोर्स (कर्मचारियों की संख्या) का विस्तार किया है। सितंबर के अंत तक कंपनी में कुल 598,056 कर्मचारी थे, जबकि IT सेवाओं में पिछले 12 महीनों का एट्रिशन रेट 13.3% पर स्थिर रहा।

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इंफोसिस ने कहा कि इस तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में 4,000 की शुद्ध वृद्धि हुई है, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या Q1 के 3.28 लाख से बढ़कर लगभग 3.33 लाख हो गई है। कंपनी ने इस तिमाही में 8,000 फ्रेशर्स को काम पर रखा, और कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) पिछली तिमाही के 13% से घटकर 12.7% हो गई। इंफोसिस ने कहा कि उसकी पुरानी हायरिंग गाइडेंस बरकरार है और उसने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की अपनी योजना का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।

विप्रो के कर्मचारियों की संख्या पिछली तिमाही के मुकाबले 6,716 घटकर 236,328 रह गई है। कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) 13.9% से मामूली रूप से घटकर 13.8% हो गई है। कंपनी ने पहली छमाही में लगभग 1,000 फ्रेशर्स को काम पर रखा है और दूसरी छमाही में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की योजना है। उम्मीद है कि इस बार भी फ्रेशर्स की भर्ती की संख्या पिछले साल के 7,500 के आंकड़े के आसपास ही रहेगी।

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कर्मचारियों की भर्ती में HCL ने मारी बाजी जिन कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें HCLTech ने कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की। इसके बाद TCS और Infosys का स्थान रहा। अन्य कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के विपरीत, Wipro में कर्मचारियों की संख्या में कमी देखी गई।

AI से कमाई में TCS आगे TCS ने 3.1 अरब डॉलर का सालाना AI रेवेन्यू दर्ज किया है, जो इसके कुल रेवेन्यू के 10% से अधिक है और इसमें डबल डिजिट (double-digit) की दर से ग्रोथ बनी हुई है। कंपनी ने बताया कि ग्राहक AI और मानव विशेषज्ञता को मिलाकर काम करने वाले मॉडल अपना रहे हैं। इंफोसिस ने Q2 में 54 करोड़ डॉलर का AI रेवेन्यू दर्ज किया, जो Q1 के 417 मिलियन डॉलर से 29% अधिक है। कंपनी के कुल रेवेन्यू में AI का हिस्सा 10.5% रहा। मैनेजमेंट ने बताया कि कई AI प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी माना कि AI की वजह से पारंपरिक सेवाओं के रेवेन्यू में कमी आ रही है।

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HCL टेक की एडवांस्ड एआई से होने वाली आय में स्थिर मुद्रा दरों के हिसाब से 28.4% की वृद्धि हुई और यह पहली तिमाही के 17.1 करोड़ डॉलर से बढ़कर 21.9 करोड़ डॉलर हो गई। विप्रो ने कहा कि ग्राहक लागत घटाने, पुराने सिस्टम को आधुनिक बनाने और एजेंटिक AI का इस्तेमाल बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।