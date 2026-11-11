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TD Power Systems Share: Q2 नतीजों से पहले रॉकेट बना यह मल्टीबैगर शेयर, एक ही झटके में 6% उछला भाव

TD Power Systems Share Price: बुधवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी और दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले टीडी पावर सिस्टम्स (TD Power Systems) के शेयरों में 5.90% से अधिक का उछाल आया। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 11:25 AM IST
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Q2 नतीजों से पहले रॉकेट बना यह मल्टीबैगर शेयर, एक ही झटके में 6% उछला भाव
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TD Power Systems Share Price: शेयर बाजार में बुधवार को आई जोरदार तेजी के बीच टीडी पावर सिस्टम्स (TD Power Systems) के शेयरों में गजब की रौनक देखने को मिली। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का स्टॉक 5.90 फीसदी से ज्यादा उछल गया। इस अचानक आई तेजी के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, दलाल स्ट्रीट पर जोरदार हरियाली और दूसरा, शुक्रवार 13 नवंबर को आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे हैं।

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बाजार में तूफानी तेजी के बीच रॉकेट बना शेयर

बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर टीडी पावर का शेयर 580.35 रुपये के लेवल पर खुला, जबकि सोमवार को यह 571.65 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। वहीं, आज इंट्राडे में यह शेयर 604 रुपये के लेवल तक पहुंच गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी भारी इजाफा दर्ज किया गया। इस दौरान लगभग 39.76 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई। दूसरी तरफ, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी और पॉजिटिव संकेतों के दम पर भारतीय बाजार भी रॉकेट की तरह भागे हैं। बैंकिंग और ऑटो शेयरों की अगुवाई में सेंसेक्स 1,100 अंकों से अधिक चढ़ा, जबकि निफ्टी ने भी 25,300 का अहम लेवल फिर से हासिल कर लिया।

पिछले महीने कंपनी ने जुटाए 600 करोड़ रुपये

बता दें कि टीडी पावर की फंड रेजिंग कमेटी ने 12 अक्टूबर 2026 को पात्र संस्थागत निवेशकों (QIP) को 775 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 77,41,935 इक्विटी शेयर अलॉट करने की मंजूरी दी थी। 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चले इस इश्यू के जरिए कंपनी ने लगभग 600 करोड़ रुपये जुटाए। यह आवंटन 775.35 रुपये के फ्लोर प्राइस पर 0.05 फीसदी की छूट के साथ किया गया। इसके बाद कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल 31.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 32.14 करोड़ रुपये हो गई है।

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निवेशकों को मिल चुका है कई गुना रिटर्न

गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से यह स्टॉक दबाव में था। पिछले एक सप्ताह में शेयर 18.60 फीसदी और एक महीने में 25.30 फीसदी तक टूटा है। लेकिन, साल 2026 में अब तक यह स्टॉक 76.01 फीसदी का शानदार रिटर्न दे चुका है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 52.46 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। बीते तीन वर्षों में इसने 350.30 फीसदी और पांच वर्षों में 1,519.64 फीसदी का छप्परफाड़ मुनाफा देकर निवेशकों की झोली भरी है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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