TD Power Systems Share: मुनाफा दोगुना होते ही रॉकेट बना यह शेयर, अब कंपनी ने कर दिया डिविडेंड का भी बड़ा ऐलान

TD Power Systems Share Price: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को AC जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली कंपनी टीडी पावर सिस्टम्स (TD Power Systems) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे घोषित होने के बाद कंपनी का स्टॉक 9.59 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 654.95 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि कुछ ही देर में 685.90 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे। इससे पहले गुरुवार को 625.90 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू दोनों में उछाल जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 105.58 प्रतिशत बढ़कर 123.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा महज 60.19 करोड़ रुपये था। मुनाफे के साथ-साथ कंपनी के कारोबार में भी भारी विस्तार हुआ है। रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू में 85.94 प्रतिशत की छलांग लगाकर 841.31 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 452.46 करोड़ रुपये रहा था।

निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा बता दें कि कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए कैश रिवार्ड का भी ऐलान किया है। बोर्ड ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 0.65 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका फायदा निवेशकों को मिलेगा जिनके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक शामिल है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 18 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। नियमों के अनुसार, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर योग्य निवेशकों के बैंक अकाउंट में यह रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।

निवेशक हुए मालामाल अगर इस शेयर के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें, तो इसने लॉन्ग टर्म के निवेशकों को मालामाल किया है। हालांकि पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 18.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन बीते एक सप्ताह में ही इसने 12.54 प्रतिशत की जोरदार वापसी की है। इस साल की शुरुआत से अब तक यह शेयर अपने निवेशकों को 92.59 प्रतिशत का बंपर रिटर्न दे चुका है।

कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी मैनेजमेंट के मुताबिक, सभी सेगमेंट में नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है और कंपनी के पास ऑर्डरों की कोई कमी नहीं है। हर तिमाही में नया ऑर्डर फ्लो 750 से 800 करोड़ रुपये के लेवल को पार कर रहा है। अब कंपनी का पूरा फोकस इन ऑर्डरों को समय पर पूरा करने पर है। वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए मजबूत संभावनाओं को देखते हुए कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाकर 2,900 से 3,000 करोड़ रुपये के बीच कर दिया है।