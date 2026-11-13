TD Power Systems Share: मुनाफा दोगुना होते ही रॉकेट बना यह शेयर, अब कंपनी ने कर दिया डिविडेंड का भी बड़ा ऐलान

TD Power Systems Share Price: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को AC जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली कंपनी टीडी पावर सिस्टम्स (TD Power Systems) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे घोषित होने के बाद कंपनी का स्टॉक 9.59 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 654.95 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि कुछ ही देर में 685.90 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे। इससे पहले गुरुवार को 625.90 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

Advertisement

कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू दोनों में उछाल जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 105.58 प्रतिशत बढ़कर 123.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा महज 60.19 करोड़ रुपये था। मुनाफे के साथ-साथ कंपनी के कारोबार में भी भारी विस्तार हुआ है। रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू में 85.94 प्रतिशत की छलांग लगाकर 841.31 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 452.46 करोड़ रुपये रहा था।

निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा बता दें कि कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए कैश रिवार्ड का भी ऐलान किया है। बोर्ड ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 0.65 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका फायदा निवेशकों को मिलेगा जिनके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक शामिल है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 18 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। नियमों के अनुसार, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर योग्य निवेशकों के बैंक अकाउंट में यह रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Advertisement

निवेशक हुए मालामाल अगर इस शेयर के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें, तो इसने लॉन्ग टर्म के निवेशकों को मालामाल किया है। हालांकि पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 18.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन बीते एक सप्ताह में ही इसने 12.54 प्रतिशत की जोरदार वापसी की है। इस साल की शुरुआत से अब तक यह शेयर अपने निवेशकों को 92.59 प्रतिशत का बंपर रिटर्न दे चुका है।

कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी मैनेजमेंट के मुताबिक, सभी सेगमेंट में नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है और कंपनी के पास ऑर्डरों की कोई कमी नहीं है। हर तिमाही में नया ऑर्डर फ्लो 750 से 800 करोड़ रुपये के लेवल को पार कर रहा है। अब कंपनी का पूरा फोकस इन ऑर्डरों को समय पर पूरा करने पर है। वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए मजबूत संभावनाओं को देखते हुए कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाकर 2,900 से 3,000 करोड़ रुपये के बीच कर दिया है।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।