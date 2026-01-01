Tech Mahindra Bonus Issue Record Date: आईटी सर्विसेस सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड (Tech Mahindra Limited) ने अपने बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सोमवार को कंपनी के शेयर 2% की बढ़त के साथ बंद हुए। इस आईटी स्टॉक ने एक महीने में लगभग 12.38% का रिटर्न दिया है। सोमवार को टेक महिंद्रा के शेयर बढ़त के साथ खुले। हालांकि, दिन के हाई लेवल से शेयरों में कुछ गिरावट आई, लेकिन ये हरे निशान में बने रहे और 2.13% की तेजी के साथ बंद हुए।
टेक महिंद्रा ने सोमवार, 23 नवंबर को शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में बताया कि बोनस शेयर जारी करने के लिए 30 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस तारीख पर कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम शेयरधारक के रूप में दर्ज होंगे, वे बोनस शेयर पाने के पात्र होंगे। कंपनी ने बोनस शेयरों के आवंटन की निर्धारित तारीख 1 दिसंबर रखी है। नए शेयर 2 दिसंबर 2026 से शेयर बाजार में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे।
रिकॉर्ड डेट 30 नवंबर होने के कारण पात्रता हासिल करने के लिए निवेशकों को 27 नवंबर 2026 तक टेक महिंद्रा के शेयर खरीदने होंगे। यह तारीख निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में शेयरों का निपटान टी+1 व्यवस्था के तहत होता है।
|विवरण
|तारीख
|बोनस शेयर अनुपात
|1:1
|रिकॉर्ड डेट
|30 नवंबर 2026
|शेयर खरीदने की अंतिम तारीख
|27 नवंबर 2026
|बोनस शेयर आवंटन
|1 दिसंबर 2026
|बोनस शेयरों में कारोबार शुरू
|2 दिसंबर 2026
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू का ऐलान किया था। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड डेट पर जितने शेयर किसी पात्र शेयरधारक के पास होंगे, उसे उतने ही अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। कंपनी के मौजूदा शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है और बोनस शेयर का फेस वैल्यू भी ₹5 होगा। जैसे अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट पर टेक महिंद्रा के 100 शेयर हैं, तो उसे 100 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे।
इस तरह उसके पास कुल 200 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, बोनस शेयर मिलने से निवेश की कुल कीमत अपने आप दोगुनी नहीं होती। बोनस के बाद शेयर की कीमत अनुपात के अनुसार समायोजित होती है। इसलिए निवेशकों को शेयरों की संख्या बढ़ने और निवेश की वैल्यू बढ़ने के बीच अंतर समझना जरूरी है।
सोमवार, 23 नवंबर को BSE पर यह शेयर 2.13% की बढ़त के साथ ₹1,779.10 प्रति शेयर पर बंद हुआ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,74,388.28 करोड़ रहा। कारोबार के दौरान इसके शेयर की कीमत ₹1,808.95 (उच्चतम स्तर) और ₹1,754.65 (न्यूनतम स्तर) तक पहुंची। इस स्टॉक ने तीन महीनों में 12.38%, छह महीनों में 25.13% और 2026 में अब तक 10.71% का रिटर्न दिया है।
टेक महिंद्रा का स्टॉक 6 नवंबर, 2026 को ₹1,859.90 प्रति शेयर के अपने 52 वीक के हाई लेवल पर पहुंच गया था। वहीं, 9 मार्च, 2026 को यह स्टॉक गिरकर ₹1,304.25 प्रति शेयर के अपने 52 वीक के निचले स्तर पर आ गया था।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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