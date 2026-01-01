Tech Mahindra Bonus Issue Record Date: आईटी सर्विसेस सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड (Tech Mahindra Limited) ने अपने बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सोमवार को कंपनी के शेयर 2% की बढ़त के साथ बंद हुए। इस आईटी स्टॉक ने एक महीने में लगभग 12.38% का रिटर्न दिया है। सोमवार को टेक महिंद्रा के शेयर बढ़त के साथ खुले। हालांकि, दिन के हाई लेवल से शेयरों में कुछ गिरावट आई, लेकिन ये हरे निशान में बने रहे और 2.13% की तेजी के साथ बंद हुए।
टेक महिंद्रा ने सोमवार, 23 नवंबर को शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में बताया कि बोनस शेयर जारी करने के लिए 30 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस तारीख पर कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम शेयरधारक के रूप में दर्ज होंगे, वे बोनस शेयर पाने के पात्र होंगे। कंपनी ने बोनस शेयरों के आवंटन की निर्धारित तारीख 1 दिसंबर रखी है। नए शेयर 2 दिसंबर 2026 से शेयर बाजार में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे।
रिकॉर्ड डेट 30 नवंबर होने के कारण पात्रता हासिल करने के लिए निवेशकों को 27 नवंबर 2026 तक टेक महिंद्रा के शेयर खरीदने होंगे। यह तारीख निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में शेयरों का निपटान टी+1 व्यवस्था के तहत होता है।
|विवरण
|तारीख
|बोनस शेयर अनुपात
|1:1
|रिकॉर्ड डेट
|30 नवंबर 2026
|शेयर खरीदने की अंतिम तारीख
|27 नवंबर 2026
|बोनस शेयर आवंटन
|1 दिसंबर 2026
|बोनस शेयरों में कारोबार शुरू
|2 दिसंबर 2026
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू का ऐलान किया था। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड डेट पर जितने शेयर किसी पात्र शेयरधारक के पास होंगे, उसे उतने ही अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। कंपनी के मौजूदा शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है और बोनस शेयर का फेस वैल्यू भी ₹5 होगा। जैसे अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट पर टेक महिंद्रा के 100 शेयर हैं, तो उसे 100 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे।
इस तरह उसके पास कुल 200 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, बोनस शेयर मिलने से निवेश की कुल कीमत अपने आप दोगुनी नहीं होती। बोनस के बाद शेयर की कीमत अनुपात के अनुसार समायोजित होती है। इसलिए निवेशकों को शेयरों की संख्या बढ़ने और निवेश की वैल्यू बढ़ने के बीच अंतर समझना जरूरी है।
सोमवार, 23 नवंबर को BSE पर यह शेयर 2.13% की बढ़त के साथ ₹1,779.10 प्रति शेयर पर बंद हुआ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,74,388.28 करोड़ रहा। कारोबार के दौरान इसके शेयर की कीमत ₹1,808.95 (उच्चतम स्तर) और ₹1,754.65 (न्यूनतम स्तर) तक पहुंची। इस स्टॉक ने तीन महीनों में 12.38%, छह महीनों में 25.13% और 2026 में अब तक 10.71% का रिटर्न दिया है।
टेक महिंद्रा का स्टॉक 6 नवंबर, 2026 को ₹1,859.90 प्रति शेयर के अपने 52 वीक के हाई लेवल पर पहुंच गया था। वहीं, 9 मार्च, 2026 को यह स्टॉक गिरकर ₹1,304.25 प्रति शेयर के अपने 52 वीक के निचले स्तर पर आ गया था।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।