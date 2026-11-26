Tech Mahindra Bonus Share: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने बड़ा तोहफा तैयार किया है। कंपनी अपने निवेशकों को हर एक शेयर पर एक फ्री बोनस शेयर देने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने पात्र शेयरधारकों की पहचान करने के लिए 30 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

27 नवंबर तक है शेयर खरीदने का मौका अगर आप भी इस बोनस इश्यू का फायदा उठाना चाहते हैं, तो समय बेहद कम बचा है। दरअसल, कंपनी ने सोमवार 30 नवंबर को रिकॉर्ड डेट है। ऐसे में निवेशकों के पास शुक्रवार 27 नवंबर तक का ही समय है। इस तारीख तक टेक महिंद्रा के शेयर खरीदने वाले निवेशक ही बोनस शेयर पाने के हकदार माने जाएंगे। 27 नवंबर का कारोबारी सत्र खत्म होने के बाद खरीदे गए शेयरों पर इस बोनस का फायदा नहीं मिल पाएगा।

आपके पोर्टफोलियो पर क्या होगा असर? कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया, प्रत्येक शेयर के बदले ₹5 फेस वैल्यू वाला एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर फ्री में दिया जाएगा। यह कदम कंपनी ने अपनी स्थापना के 40 साल पूरे होने के खास मौके पर शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए उठाया है। इससे पहले अक्टूबर में सितंबर तिमाही के नतीजों के दौरान बोर्ड ने इसका प्रस्ताव रखा था। यानी, अगर आपके पोर्टफोलियो में टेक महिंद्रा के 100 शेयर होंगे, तो वे बढ़कर 200 हो जाएंगे।

आपके डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे शेयर? एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे बताया कि 23 नवंबर को हुई बोर्ड की सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि बोनस शेयरों का डीम्ड अलॉटमेंट मंगलवार, 1 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। इसके ठीक अगले कारोबारी दिन यानी बुधवार, 2 दिसंबर 2026 से ये नए बोनस शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

रिकॉर्ड डेट से पहले शेयरों में उछाल बता दें कि गुरुवार के कारोबारी सत्र में कंपनी का शेयर 1.5 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूती के साथ 1,828 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले बुधवार को यह स्टॉक 1,801.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। आज सुबह 1,810.20 रुपये के लेवल पर खुला।