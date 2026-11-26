Tech Mahindra Bonus Share: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने बड़ा तोहफा तैयार किया है। कंपनी अपने निवेशकों को हर एक शेयर पर एक फ्री बोनस शेयर देने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने पात्र शेयरधारकों की पहचान करने के लिए 30 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

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27 नवंबर तक है शेयर खरीदने का मौका अगर आप भी इस बोनस इश्यू का फायदा उठाना चाहते हैं, तो समय बेहद कम बचा है। दरअसल, कंपनी ने सोमवार 30 नवंबर को रिकॉर्ड डेट है। ऐसे में निवेशकों के पास शुक्रवार 27 नवंबर तक का ही समय है। इस तारीख तक टेक महिंद्रा के शेयर खरीदने वाले निवेशक ही बोनस शेयर पाने के हकदार माने जाएंगे। 27 नवंबर का कारोबारी सत्र खत्म होने के बाद खरीदे गए शेयरों पर इस बोनस का फायदा नहीं मिल पाएगा।

आपके पोर्टफोलियो पर क्या होगा असर? कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया, प्रत्येक शेयर के बदले ₹5 फेस वैल्यू वाला एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर फ्री में दिया जाएगा। यह कदम कंपनी ने अपनी स्थापना के 40 साल पूरे होने के खास मौके पर शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए उठाया है। इससे पहले अक्टूबर में सितंबर तिमाही के नतीजों के दौरान बोर्ड ने इसका प्रस्ताव रखा था। यानी, अगर आपके पोर्टफोलियो में टेक महिंद्रा के 100 शेयर होंगे, तो वे बढ़कर 200 हो जाएंगे।

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आपके डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे शेयर? एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे बताया कि 23 नवंबर को हुई बोर्ड की सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि बोनस शेयरों का डीम्ड अलॉटमेंट मंगलवार, 1 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। इसके ठीक अगले कारोबारी दिन यानी बुधवार, 2 दिसंबर 2026 से ये नए बोनस शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

रिकॉर्ड डेट से पहले शेयरों में उछाल बता दें कि गुरुवार के कारोबारी सत्र में कंपनी का शेयर 1.5 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूती के साथ 1,828 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले बुधवार को यह स्टॉक 1,801.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। आज सुबह 1,810.20 रुपये के लेवल पर खुला।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।