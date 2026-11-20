Tips Films Share Price: शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत होते ही एंटरटेंमेंट सेक्टर की फेमस कंपनी टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बाजार खुलते ही यह स्टॉक 404 रुपये के गैप-अप के साथ खुला और देखते ही देखते 15 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाकर 440 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इस अचानक आई तेजी के पीछे कंपनी बोर्ड का गुरुवार को लिया गया वह बड़ा फैसला है, जिसमें उन्होंने स्वैच्छिक रूप से शेयरों की डीलिस्टिंग का ऐलान किया है।

आखिर क्यों रॉकेट बना शेयर? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी कंपनी का स्वैच्छिक रूप से शेयर बाजार से डीलिस्टिंग होना मौजूदा निवेशकों के लिए अक्सर फायदे की डील साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में कंपनी के प्रमोटर आम निवेशकों से उनके शेयर मौजूदा बाजार भाव से अधिक कीमत पर वापस खरीदते हैं।

अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, "जब कोई लिस्टेड कंपनी स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की घोषणा करती है, तो प्रमोटर तय कीमत पर शेयरधारकों के शेयर खरीदते हैं। टिप्स फिल्म्स के मामले में प्रमोटर्स ने अभी फ्लोर प्राइस और फाइनल डीलिस्टिंग कीमत की घोषणा नहीं की है। आमतौर पर यह कीमत मौजूदा बाजार भाव से कुछ ऊपर ही तय की जाती है।" गोरक्षकर का अनुमान है कि इस डीलिस्टिंग में निवेशकों को मौजूदा भाव पर 10 से 15 फीसदी तक का अतिरिक्त प्रीमियम मिल सकता है। इसीलिए शेयरों में तेजी देखी जा रही है।

डीलिस्टिंग की प्राइस पर कंपनी ने कही ये बात कंपनी ने एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि उनके इक्विटी शेयरों में नियमित रूप से ट्रेडिंग होती है। अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग नियमों के तहत फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस के जरिए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी ने बताया कि डीलिस्टिंग नियमों के रेगुलेशन 19A के तहत पहले फ्लोर प्राइस तय किया जाएगा और फिर रेगुलेशन 20A के अनुसार फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस की कैलकुलेशन होगी। इन दोनों कीमतों की आधिकारिक घोषणा आने वाले समय में अलग से की जाएगी।

क्या करें निवेशक? केसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट सेगमेंट के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि डीलिस्टिंग प्राइस तय होने तक इस स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। चार्ट पैटर्न के आधार पर उन्होंने बताया कि टिप्स फिल्म्स के शेयर के लिए 374 रुपये पर तत्काल सपोर्ट मौजूद है, जबकि 352 रुपये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। ऐसे में मौजूदा शेयरधारकों को 374 रुपये पर स्टॉप-लॉस लगाकर चलने की सलाह दी गई है। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 438 रुपये के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर यह शेयर 438 रुपये के लेवल को पार कर ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो निकट भविष्य में यह 480 रुपये प्रति शेयर के स्तर तक भी पहुंच सकता है।