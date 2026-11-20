Tips Films Share Price: शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत होते ही एंटरटेंमेंट सेक्टर की फेमस कंपनी टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बाजार खुलते ही यह स्टॉक 404 रुपये के गैप-अप के साथ खुला और देखते ही देखते 15 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाकर 440 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इस अचानक आई तेजी के पीछे कंपनी बोर्ड का गुरुवार को लिया गया वह बड़ा फैसला है, जिसमें उन्होंने स्वैच्छिक रूप से शेयरों की डीलिस्टिंग का ऐलान किया है।

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आखिर क्यों रॉकेट बना शेयर? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी कंपनी का स्वैच्छिक रूप से शेयर बाजार से डीलिस्टिंग होना मौजूदा निवेशकों के लिए अक्सर फायदे की डील साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में कंपनी के प्रमोटर आम निवेशकों से उनके शेयर मौजूदा बाजार भाव से अधिक कीमत पर वापस खरीदते हैं।

अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, "जब कोई लिस्टेड कंपनी स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की घोषणा करती है, तो प्रमोटर तय कीमत पर शेयरधारकों के शेयर खरीदते हैं। टिप्स फिल्म्स के मामले में प्रमोटर्स ने अभी फ्लोर प्राइस और फाइनल डीलिस्टिंग कीमत की घोषणा नहीं की है। आमतौर पर यह कीमत मौजूदा बाजार भाव से कुछ ऊपर ही तय की जाती है।" गोरक्षकर का अनुमान है कि इस डीलिस्टिंग में निवेशकों को मौजूदा भाव पर 10 से 15 फीसदी तक का अतिरिक्त प्रीमियम मिल सकता है। इसीलिए शेयरों में तेजी देखी जा रही है।

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डीलिस्टिंग की प्राइस पर कंपनी ने कही ये बात कंपनी ने एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि उनके इक्विटी शेयरों में नियमित रूप से ट्रेडिंग होती है। अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग नियमों के तहत फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस के जरिए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी ने बताया कि डीलिस्टिंग नियमों के रेगुलेशन 19A के तहत पहले फ्लोर प्राइस तय किया जाएगा और फिर रेगुलेशन 20A के अनुसार फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस की कैलकुलेशन होगी। इन दोनों कीमतों की आधिकारिक घोषणा आने वाले समय में अलग से की जाएगी।

क्या करें निवेशक? केसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट सेगमेंट के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम ओझा ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि डीलिस्टिंग प्राइस तय होने तक इस स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। चार्ट पैटर्न के आधार पर उन्होंने बताया कि टिप्स फिल्म्स के शेयर के लिए 374 रुपये पर तत्काल सपोर्ट मौजूद है, जबकि 352 रुपये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। ऐसे में मौजूदा शेयरधारकों को 374 रुपये पर स्टॉप-लॉस लगाकर चलने की सलाह दी गई है। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 438 रुपये के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर यह शेयर 438 रुपये के लेवल को पार कर ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो निकट भविष्य में यह 480 रुपये प्रति शेयर के स्तर तक भी पहुंच सकता है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।