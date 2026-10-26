इश्यू प्राइस से 90% चढ़ा यह 3 दिन पहले लिस्ट हुआ शेयर, आज 17% का उछाल, आपने भी लगाया था पैसा?

Tonbo Imaging India Share Price: शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी Tonbo Imaging India के शेयरों में आज बंपर उछाल देखने को मिला है। आज के शुरुआती कामकाज के दौरान इसके शेयर 17 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज किए। यह शेयर पिछले सप्ताह ही एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ था। इस दौरान निवेशकों को 66 प्रतिशत का शानदार लिस्टिंग गेन मिला था। आज सुबह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE) पर इसके शेयर 1133.80 रुपये के मुकाबले 1,214 रुपये के भाव पर खुले, जो 7 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी है। वहीं, कुछ ही देर में 17 प्रतिशत से ज्यादा के उछाल के साथ 1,330.50 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गए।

66 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे शेयर पिछले सप्ताह 23 अक्टूबर को Tonbo Imaging India के शेयरों ने स्टॉक एक्सचेंजों पर डेब्यू किया। इस दौरान इसके शेयर आईपीओ प्राइस से 66 प्रतिशत अधिक पर लिस्ट हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयरों ने 65.71 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1,160 रुपये के भाव पर लिस्टिंग दी, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1162 रुपये के भाव पर कामकाज की शुरुआत किए थे। वहीं, आईपीओ के इश्यू प्राइस का अपर बैंड 700 रुपये था। इश्यू प्राइस से यह शेयर अब तक 90 प्रतिशत का उछाल हासिल कर चुका है।

135 गुना से अधिक मिला था सब्सक्रिप्शन बता दें कि यह इश्यू 850.18 करोड़ रुपये था। यह 19 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, जबकि 21 अक्टूबर तक निवेशकों ने बोलियां लगाईं। इस सार्वजनिक पेशकश को 85,26,033 करोड़ शेयरों के मुकाबले 1,15,86,91,464 करोड़ बोलियां हासिल हुईं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के डेटा मुताबिक, यह पब्लिक इश्यू 135.9 गुना बुक हुआ था। इस आईपीओ में सभी कैटेगरियों में निवेशकों का जमकर उत्साह देखा गया। क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) सेगमेंट में 293.56 गुना बुक हुआ, जबकि नॉन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 170.94 गुना बोलियां हासिल हुईं। इसके अलावा, रिटेल सेगमेंट में 31.06 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।