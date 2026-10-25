Stocks to Buy Under ₹100: बाजार में गिरावट के बीच इन 3 शेयरों पर नजर! ₹100 से कम कीमत, जानें कहां खरीदें और कहां निकलें

Top 3 Stocks to Buy Under ₹100: भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफी मुश्किल वाला रहा। इसमें छुट्टियों की वजह से कामकाज के दिन भी कम थे। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी के कारण महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इसका असर प्रमुख सूचकांकों पर पड़ा और उनमें और गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 इंडेक्स 23,146 से गिरकर 22,600 पर आ गया। इसमें साप्ताहिक आधार पर 546 अंकों या 2.36% की गिरावट आई।

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इसी तरह, BSE सेंसेक्स 74,729 से फिसलकर 73,123 पर आ गया। इसमें 1,606 अंकों या 2.15% की साप्ताहिक गिरावट रही। वहीं, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी 55,844 से गिरकर 54,287 पर आ गया। इसमें भी साप्ताहिक आधार पर 1,557 अंकों या 2.79% की गिरावट दर्ज की गई। 'डी-रिस्किंग' (जोखिम कम करने की प्रक्रिया) का सबसे ज्यादा असर ब्रॉडर मार्केट पर पड़ा। वैल्यूएशन को लेकर चिंताओं और 'लीवरेज्ड पोजीशन' (उधार लेकर बनाई गई पोजीशन) को हटाने की प्रक्रिया के कारण मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में बहुत तेज गिरावट आई, जबकि लार्ज-कैप शेयरों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।

IT सेक्टर में आई चमक IT सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जो मजबूती बनाए रखने में कामयाब रहा। शुरुआती बिकवाली से उबरते हुए, बेहतर कमाई की संभावनाओं और निवेशकों की नई दिलचस्पी के चलते, यह हफ्ता लगभग बिना किसी बड़े बदलाव के समाप्त हुआ। हालांकि, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स और रियल्टी जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में भारी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि इनपुट-कॉस्ट (लागत) और मार्जिन को लेकर चिंताएं फिर से उभरने लगीं थीं।

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स्टॉक मार्केट पर सुमित ने क्या कहा ? चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया (Sumeet Bagadia) का मानना ​​है कि भारतीय शेयर बाजार का निकट-अवधि का रुख तब तक सतर्क रहने वाला है, जब तक कि निफ्टी 50 इंडेक्स अपने तत्काल रेजिस्टेंस जोन (22,750 से 22,800 के स्तर) को फिर से हासिल नहीं कर लेता है। सोमवार के लिए निफ्टी 50 पर, चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने कहा कि 50-स्टॉक वाला यह इंडेक्स 87.65 अंक (-0.39%) गिरकर 22,600.00 पर बंद हुआ।

दिन के कारोबार के दौरान इसमें भारी गिरावट आई और यह 22,372.00 के स्तर तक पहुंच गया, जिसके बाद खरीदारी शुरू हुई और इंडेक्स में लगभग 200 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, इंडेक्स पॉजिटिव नहीं हो पाया। इससे पता चलता है कि ऊंचे स्तरों पर अभी भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है। डेली कैंडल की लंबी निचली विक (wick) निचले स्तरों पर मांग के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 23,229 के पास मौजूद 50-दिन के EMA के नीचे इसका व्यापक स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर बना हुआ है।

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सुमीत बगड़िया की निफ्टी पर क्या है राय? अगले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 के अनुमान पर बात करते हुए, बगड़िया ने कहा, "तत्काल सपोर्ट 22,350–22,400 के स्तर पर है, जबकि रेजिस्टेंस 22,750–22,800 पर है। RSI 42.38 पर है, जो इसके 40.28 के औसत से ऊपर है। उन्होंने आगे कहा कि कॉल OI मुख्य रूप से 22,500–22,700 के आसपास है, जबकि पुट OI 22,400–22,500 के दायरे में है। जब तक निफ्टी अपने तत्काल रेजिस्टेंस जोन को फिर से हासिल नहीं कर लेता, तब तक नज़दीकी समय के लिए नजरिया सतर्क बना रहेगा।

बैंक निफ्टी के लिए भी सावधानी जरूरी बैंक निफ्टी इंडेक्स के आउटलुक पर सुमीत बगड़िया ने कहा कि इस प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स के लिए 53,900–54,000 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है, जबकि 54,600–55,000 का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस बैंड है। RSI गिरकर 37.73 पर आ गया है, जो इसके 43.83 के औसत से नीचे है। इससे संकेत मिलते हैं कि मोमेंटम कमजोर है और बिकवाली का दबाव बना हुआ है।

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₹ 100 से कम के इन 3 शेयरों पर रखें नजर सुमीत बगड़िया ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 के कारोबार के लिए तीन शेयरों में ट्रेडिंग के स्तर बताए हैं। इसमें निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (Niva Bupa Health Insurance Company), GMR एयरपोर्ट्स (GMR Airports) और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया (Restaurant Brands Asia) जैसे स्टॉक शामिल हैं।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर उन तीन नामों में शामिल है, जिन पर बगड़िया ने ट्रेडिंग के लिए नजर रखने की सलाह दी है। रिपोर्ट में खरीदारी का स्तर ₹71.93 और स्टॉप लॉस ₹68.50 दिया गया है। इसका टारगेट 78 रुपये दिया है।

GMR एयरपोर्ट्स GMR एयरपोर्ट्स के लिए बगड़िया ने ₹86.38 का खरीदारी स्तर बताया है। इसका टारगेट ₹94 और स्टॉप लॉस ₹82 पर रखने की सलाह दी है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।