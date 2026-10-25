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Stocks to Buy Under ₹100: बाजार में गिरावट के बीच इन 3 शेयरों पर नजर! ₹100 से कम कीमत, जानें कहां खरीदें और कहां निकलें

Stock market prediction for next week: पिछले सप्ताह निफ्टी 50 में 2.36% और सेंसेक्स में 2.15% की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच सुमीत बगड़िया ने 100 से कम कीमत वाले तीन शेयरों में ट्रेडिंग के स्तर बताए हैं। उनकी सूची में निवा बूपा, जीएमआर एयरपोर्ट्स और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया शामिल हैं।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड25 Oct 2026, 08:57 AM IST
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Stocks to Buy Under <span class='webrupee'>₹</span>100: निफ्टी में गिरावट के बाद भी ये 3 शेयर कमाई कराएंगे।
Stocks to Buy Under ₹100: निफ्टी में गिरावट के बाद भी ये 3 शेयर कमाई कराएंगे।
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Top 3 Stocks to Buy Under 100: भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफी मुश्किल वाला रहा। इसमें छुट्टियों की वजह से कामकाज के दिन भी कम थे। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी के कारण महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इसका असर प्रमुख सूचकांकों पर पड़ा और उनमें और गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 इंडेक्स 23,146 से गिरकर 22,600 पर आ गया। इसमें साप्ताहिक आधार पर 546 अंकों या 2.36% की गिरावट आई।

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इसी तरह, BSE सेंसेक्स 74,729 से फिसलकर 73,123 पर आ गया। इसमें 1,606 अंकों या 2.15% की साप्ताहिक गिरावट रही। वहीं, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी 55,844 से गिरकर 54,287 पर आ गया। इसमें भी साप्ताहिक आधार पर 1,557 अंकों या 2.79% की गिरावट दर्ज की गई। 'डी-रिस्किंग' (जोखिम कम करने की प्रक्रिया) का सबसे ज्यादा असर ब्रॉडर मार्केट पर पड़ा। वैल्यूएशन को लेकर चिंताओं और 'लीवरेज्ड पोजीशन' (उधार लेकर बनाई गई पोजीशन) को हटाने की प्रक्रिया के कारण मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में बहुत तेज गिरावट आई, जबकि लार्ज-कैप शेयरों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।

IT सेक्टर में आई चमक

IT सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जो मजबूती बनाए रखने में कामयाब रहा। शुरुआती बिकवाली से उबरते हुए, बेहतर कमाई की संभावनाओं और निवेशकों की नई दिलचस्पी के चलते, यह हफ्ता लगभग बिना किसी बड़े बदलाव के समाप्त हुआ। हालांकि, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स और रियल्टी जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में भारी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि इनपुट-कॉस्ट (लागत) और मार्जिन को लेकर चिंताएं फिर से उभरने लगीं थीं।

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स्टॉक मार्केट पर सुमित ने क्या कहा ?

चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया (Sumeet Bagadia) का मानना ​​है कि भारतीय शेयर बाजार का निकट-अवधि का रुख तब तक सतर्क रहने वाला है, जब तक कि निफ्टी 50 इंडेक्स अपने तत्काल रेजिस्टेंस जोन (22,750 से 22,800 के स्तर) को फिर से हासिल नहीं कर लेता है। सोमवार के लिए निफ्टी 50 पर, चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट ने कहा कि 50-स्टॉक वाला यह इंडेक्स 87.65 अंक (-0.39%) गिरकर 22,600.00 पर बंद हुआ।

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दिन के कारोबार के दौरान इसमें भारी गिरावट आई और यह 22,372.00 के स्तर तक पहुंच गया, जिसके बाद खरीदारी शुरू हुई और इंडेक्स में लगभग 200 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, इंडेक्स पॉजिटिव नहीं हो पाया। इससे पता चलता है कि ऊंचे स्तरों पर अभी भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है। डेली कैंडल की लंबी निचली विक (wick) निचले स्तरों पर मांग के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 23,229 के पास मौजूद 50-दिन के EMA के नीचे इसका व्यापक स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर बना हुआ है।

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सुमीत बगड़िया की निफ्टी पर क्या है राय?

अगले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 के अनुमान पर बात करते हुए, बगड़िया ने कहा, "तत्काल सपोर्ट 22,350–22,400 के स्तर पर है, जबकि रेजिस्टेंस 22,750–22,800 पर है। RSI 42.38 पर है, जो इसके 40.28 के औसत से ऊपर है। उन्होंने आगे कहा कि कॉल OI मुख्य रूप से 22,500–22,700 के आसपास है, जबकि पुट OI 22,400–22,500 के दायरे में है। जब तक निफ्टी अपने तत्काल रेजिस्टेंस जोन को फिर से हासिल नहीं कर लेता, तब तक नज़दीकी समय के लिए नजरिया सतर्क बना रहेगा।

बैंक निफ्टी के लिए भी सावधानी जरूरी

बैंक निफ्टी इंडेक्स के आउटलुक पर सुमीत बगड़िया ने कहा कि इस प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स के लिए 53,900–54,000 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है, जबकि 54,600–55,000 का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस बैंड है। RSI गिरकर 37.73 पर आ गया है, जो इसके 43.83 के औसत से नीचे है। इससे संकेत मिलते हैं कि मोमेंटम कमजोर है और बिकवाली का दबाव बना हुआ है।

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100 से कम के इन 3 शेयरों पर रखें नजर

सुमीत बगड़िया ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 के कारोबार के लिए तीन शेयरों में ट्रेडिंग के स्तर बताए हैं। इसमें निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (Niva Bupa Health Insurance Company), GMR एयरपोर्ट्स (GMR Airports) और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया (Restaurant Brands Asia) जैसे स्टॉक शामिल हैं।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर उन तीन नामों में शामिल है, जिन पर बगड़िया ने ट्रेडिंग के लिए नजर रखने की सलाह दी है। रिपोर्ट में खरीदारी का स्तर 71.93 और स्टॉप लॉस 68.50 दिया गया है। इसका टारगेट 78 रुपये दिया है।

GMR एयरपोर्ट्स

GMR एयरपोर्ट्स के लिए बगड़िया ने 86.38 का खरीदारी स्तर बताया है। इसका टारगेट 94 और स्टॉप लॉस 82 पर रखने की सलाह दी है।

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रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया

रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के लिए रिपोर्ट में 88.25 का खरीदारी स्तर दिया गया है। इसका टारगेट 96 और स्टॉप लॉस 83 दिया गया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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