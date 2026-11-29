Top Performing Stocks: शेयर बाजार में हर हफ्ते सभी निवेशकों के लिए कमाई का मौका नहीं मिल पाता है। कई बार सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे शेयर बाजार की दिशा से बिल्कुल अलग प्रदर्शन करते हैं। पिछले कारोबारी हफ्ते में भी ऐसा ही देखने को मिला। जहां प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पांच शेयरों ने एक हफ्ते में 69% तक रिटर्न दिया।
भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते निवेशकों ने मुनाफावसूली की। वैश्विक अनिश्चितता और ऊंचे स्तरों पर बिकवाली के कारण बाजार की चार हफ्ते की तेजी थम गई। इसके बावजूद कुछ शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, 27 नवंबर को खत्म हफ्ते में पांच शेयरों ने 38% से ज्यादा रिटर्न दिया। इनमें केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स सबसे आगे रहा। इसके शेयरों में एक हफ्ते के दौरान 69.2% की तेजी आई।
पिछले हफ्ते शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही। सोमवार को प्रमुख सूचकांकों में करीब 1.8% की गिरावट आई। बुधवार को बाजार में फिर से निवेशकों की वापसी हुई और करीब 1.8% की तेजी आई। हालांकि, गुरुवार और शुक्रवार को फिर बिकवाली बढ़ गई। इसका असर हफ्ते के अंतिम कारोबारी सत्र पर भी दिखा। 27 नवंबर को सेंसेक्स 0.69% गिरकर 83,339.26 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में 0.75% की गिरावट आई और यह 25,607.20 पर बंद हुआ।
एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, मुनाफावसूली और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार में सतर्कता बनी रही। सोमवार की तेज गिरावट के बाद बुधवार और गुरुवार को आई रिकवरी शुक्रवार की बिकवाली में काफी हद तक खत्म हो गई। निफ्टी के 26,000 के करीब पहुंचने के बाद प्रमुख स्तरों पर रुकावट भी देखने को मिली।
केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स के शेयरों में पिछले हफ्ते 69.2% की तेजी आई और 27 नवंबर को ये ₹17.85 पर बंद हुए। पिछले एक महीने में इस शेयर में 29.4% और पिछले तीन महीनों में 36.3% की बढ़त दर्ज की गई।
बालकृष्ण पेपर मिल्स (Balkrishna Paper Mills) के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 61.1% की तेजी आई और 27 नवंबर को NSE पर ये ₹24.16 पर बंद हुए। इस स्टॉक ने लंबी अवधि में भी शानदार रिटर्न दिया है; एक महीने में इसमें 69.9% और तीन महीने में 43% की बढ़ोतरी हुई है।
ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स (Brace Port Logistics) के शेयरों में पिछले हफ्ते 48.2% की तेजी आई और 27 नवंबर को ये ₹118.55 पर बंद हुए। लंबी अवधि में भी इस स्टॉक में तेजी जारी रही। एक महीने में इसमें 115.6% और तीन महीनों में 103.7% की बढ़त दर्ज की गई।
सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Sonalis Consumer Products) के शेयरों में पिछले हफ्ते 41.1% की तेजी आई और 27 नवंबर को ये ₹40.98 पर बंद हुए। एक महीने में इस स्टॉक में 17.1% की बढ़त रही, हालांकि पिछले तीन महीनों में इसमें 6.9% की गिरावट देखी गई।
पिछले एक हफ्ते में ऑर्टिन ग्लोबल (Ortin Global) के शेयरों में 38.8% की तेजी आई और 27 नवंबर को NSE पर ये ₹17.17 पर बंद हुए। एक महीने में इस स्टॉक में 38.4% और तीन महीनों में 15% की बढ़त दर्ज की गई।
|Stock Name
|Weekly Return
|Closing Price (Nov 27)
|1-Month Return
|3-Month Return
|Kesar Petroproducts
|69.2%
|₹17.85
|29.4%
|36.3%
|Balkrishna Paper Mills
|61.1%
|₹24.16
|69.9%
|43.0%
|Brace Port Logistics
|48.2%
|₹118.55
|115.6%
|103.7%
|Sonalis Consumer Products
|41.1%
|₹40.98
|17.1%
|-6.9%
|Ortin Global
|38.8%
|₹17.17
|38.4%
|15.0%
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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