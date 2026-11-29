Top Performing Stocks: शेयर बाजार में हर हफ्ते सभी निवेशकों के लिए कमाई का मौका नहीं मिल पाता है। कई बार सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे शेयर बाजार की दिशा से बिल्कुल अलग प्रदर्शन करते हैं। पिछले कारोबारी हफ्ते में भी ऐसा ही देखने को मिला। जहां प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पांच शेयरों ने एक हफ्ते में 69% तक रिटर्न दिया।

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते निवेशकों ने मुनाफावसूली की। वैश्विक अनिश्चितता और ऊंचे स्तरों पर बिकवाली के कारण बाजार की चार हफ्ते की तेजी थम गई। इसके बावजूद कुछ शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, 27 नवंबर को खत्म हफ्ते में पांच शेयरों ने 38% से ज्यादा रिटर्न दिया। इनमें केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स सबसे आगे रहा। इसके शेयरों में एक हफ्ते के दौरान 69.2% की तेजी आई।

बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी की चार हफ्ते की तेजी थमी पिछले हफ्ते शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही। सोमवार को प्रमुख सूचकांकों में करीब 1.8% की गिरावट आई। बुधवार को बाजार में फिर से निवेशकों की वापसी हुई और करीब 1.8% की तेजी आई। हालांकि, गुरुवार और शुक्रवार को फिर बिकवाली बढ़ गई। इसका असर हफ्ते के अंतिम कारोबारी सत्र पर भी दिखा। 27 नवंबर को सेंसेक्स 0.69% गिरकर 83,339.26 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में 0.75% की गिरावट आई और यह 25,607.20 पर बंद हुआ।

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, मुनाफावसूली और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार में सतर्कता बनी रही। सोमवार की तेज गिरावट के बाद बुधवार और गुरुवार को आई रिकवरी शुक्रवार की बिकवाली में काफी हद तक खत्म हो गई। निफ्टी के 26,000 के करीब पहुंचने के बाद प्रमुख स्तरों पर रुकावट भी देखने को मिली।

एक हफ्ते में इन 5 शेयरों ने कर दिया कमाल 1. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स के शेयरों में पिछले हफ्ते 69.2% की तेजी आई और 27 नवंबर को ये ₹17.85 पर बंद हुए। पिछले एक महीने में इस शेयर में 29.4% और पिछले तीन महीनों में 36.3% की बढ़त दर्ज की गई।

2. बालकृष्ण पेपर मिल्स बालकृष्ण पेपर मिल्स (Balkrishna Paper Mills) के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 61.1% की तेजी आई और 27 नवंबर को NSE पर ये ₹24.16 पर बंद हुए। इस स्टॉक ने लंबी अवधि में भी शानदार रिटर्न दिया है; एक महीने में इसमें 69.9% और तीन महीने में 43% की बढ़ोतरी हुई है।

3. ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स (Brace Port Logistics) के शेयरों में पिछले हफ्ते 48.2% की तेजी आई और 27 नवंबर को ये ₹118.55 पर बंद हुए। लंबी अवधि में भी इस स्टॉक में तेजी जारी रही। एक महीने में इसमें 115.6% और तीन महीनों में 103.7% की बढ़त दर्ज की गई।

4. सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Sonalis Consumer Products) के शेयरों में पिछले हफ्ते 41.1% की तेजी आई और 27 नवंबर को ये ₹40.98 पर बंद हुए। एक महीने में इस स्टॉक में 17.1% की बढ़त रही, हालांकि पिछले तीन महीनों में इसमें 6.9% की गिरावट देखी गई।

5. ऑर्टिन ग्लोबल पिछले एक हफ्ते में ऑर्टिन ग्लोबल (Ortin Global) के शेयरों में 38.8% की तेजी आई और 27 नवंबर को NSE पर ये ₹17.17 पर बंद हुए। एक महीने में इस स्टॉक में 38.4% और तीन महीनों में 15% की बढ़त दर्ज की गई।

एक हफ्ते में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले 5 शेयर

Stock Name Weekly Return Closing Price (Nov 27) 1-Month Return 3-Month Return Kesar Petroproducts 69.2% ₹ 17.85 29.4% 36.3% Balkrishna Paper Mills 61.1% ₹ 24.16 69.9% 43.0% Brace Port Logistics 48.2% ₹ 118.55 115.6% 103.7% Sonalis Consumer Products 41.1% ₹ 40.98 17.1% -6.9% Ortin Global 38.8% ₹ 17.17 38.4% 15.0%