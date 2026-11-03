Diwali Stocks to Buy: संवत 2083 में इन 5 शेयरों में बन सकता है बड़ा पैसा, एक्सपर्ट्स ने दिया 90% तक का अपसाइड टारगेट

Diwali Stocks to Buy: भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच अगर आप लॉन्ग या मिड टर्म के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों की तलाश में हैं, तो ब्रोकरेज हाउस चॉइस इंस्टिट्यूशनल ने कुछ चुनिंदा कंपनियों पर दांव लगाने की सलाह दी है। ताजा ब्रोकरेज रिपोर्ट में FMCG, डिफेंस, हाउसिंग फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी और टेक सेक्टर के 5 शेयरों पर खरीदारी की रेटिंग जारी की गई है। इन शेयरों में मौजूदा बाजार भाव से 90 फीसदी तक की तेजी आने का अनुमान जताया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि सेक्टर टेलविंड्स, मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर अर्निंग्स विजिबिलिटी के दम पर ये शेयर आने वाले समय में निवेशकों की वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं।

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बजाज कंज्यूमर केयर में 90% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ब्रोकरेज की टॉप पिक्स में सबसे पहला और बड़ा नाम एफएमसीजी कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर का है। 375 रुपये के मौजूदा बाजार भाव पर ट्रेड कर रहे इस शेयर के लिए ब्रोकरेज ने 715 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि निवेशकों को यहां से करीब 90.7 फीसदी का भारी मुनाफा मिल सकता है। ग्रामीण मांग में सुधार और मार्जिन रिकवरी के चलते कंपनी को लेकर ब्रोकरेज काफी सकारात्मक रुख अपनाए हुए है।

डिफेंस PSU GRSE पर 71% अपसाइड का भरोसा डिफेंस सेक्टर की तेजी के बीच गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ब्रोकरेज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। 2,047 रुपये के करंट मार्केट प्राइस वाले इस शेयर के लिए 3,500 रुपये का बड़ा टारगेट प्राइस दिया गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, मजबूत डिफेंस ऑर्डर बुक, समय पर डिलीवरी और सरकार के स्वदेशीकरण पर फोकस के चलते इस डिफेंस स्टॉक में 71 फीसदी का तगड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है।

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एप्टस वैल्यू हाउसिंग और सामही होटल्स में बड़ा मौका हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस निवेशकों की रडार पर आ सकता है। 200 रुपये के मौजूदा भाव पर मिल रहे इस शेयर के लिए 330 रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जो करीब 65.1 फीसदी का संभावित रिटर्न दर्शाता है। कंपनी का लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी प्रदर्शन इसे सपोर्ट कर रहा है।

वहीं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से सामही होटल्स चौथे पायदान पर है। 156 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे इस स्टॉक के लिए ब्रोकरेज ने 240 रुपये का टारगेट दिया है, जो 53.9 फीसदी की मजबूत बढ़त का संकेत देता है।

रेटगेन ट्रैवल में 47% तेजी का अनुमान पांचवां सबसे बड़ा अपसाइड देने वाला शेयर आईटी सेक्टर से रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज है। 806 रुपये के मौजूदा स्तर पर ट्रेड कर रहे इस टेक काउंटर के लिए 1,185 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। ग्लोबल ट्रैवल डिमांड और साफ्टवेयर सॉल्यूशन की बढ़ती स्वीकार्यता के दम पर इस शेयर में निवेशकों को 47.1 फीसदी का शानदार रिटर्न मिल सकता है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।