Sensex, Nifty Prediction: ट्रंप का अगला कदम तय करेगा बाजार की चाल! ईरान से समझौता या हमला, इन 10 शेयरों पर टिकी निगाहें

Sensex, Nifty Prediction: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका रविवार तक ईरान पर हमले पर विचार कर सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन को या तो "काम पूरा" करना पड़ सकता है, या फिर तेहरान के साथ कोई समझौता करना पड़ सकता है। अल जजीरा की अमेरिका-ईरान से जुड़ी ताजा ख़बरों के आधार पर, भारतीय शेयर बाजार और सोने की कीमतों के लिए दो संभावित स्थितियां बन सकती हैं। सोमवार को जब बाजार में कामकाज फिर से शुरू होगा तो इन दोनों स्थितियों का इन दोनों एसेट्स (शेयर और सोना) पर बिल्कुल अलग-अलग असर पड़ सकता है।

मार्केट के एक्सपर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही बाजारों में 'बुल्स' (तेजी लाने वाले) 'बियर्स' (मंदी लाने वाले) पर हावी हो सकते हैं। वहीं अगर रविवार को ईरान पर कोई हमला होता है तो उन लोगों को बड़ा झटका लग सकता है जो पिछले हफ्ते लगातार हुई बिकवाली के बाद इक्विटी, सोने और चांदी की कीमतों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।

सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर असर अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान और अमेरिका-ईरान से जुड़ी ताजा खबरों पर कहा कि अगर रविवार को ईरान पर कोई हमला होता है तो शेयर बाजार, सोने और चांदी की कीमतों में उछाल की उम्मीद कर रहे निवेशकों के सेंटिमेंट को बड़ा झटका लग सकता है। पिछले हफ्ते इन सभी में भारी गिरावट आई थी। वहीं, अगर कोई समझौता (डील) सामने आती है तो मंदी की उम्मीद करने वालों (बेयर्स) को रुकना पड़ेगा। सोमवार को तेजी की उम्मीद करने वाले निवेशक (बुल्स) पूरी ताकत के साथ बाजार में उतरने की तैयारी कर सकते हैं।

निफ्टी 50 पर क्या होगा असर वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स पर पड़ने वाले असर के बारे में चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने कहा कि अगर अमेरिका-ईरान युद्ध और बढ़ता है तो इंडेक्स अपने मौजूदा सपोर्ट लेवल 22,200 के नीचे जा सकता है और 21,800 से 21,750 के मुख्य सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाता है तो यह 50-स्टॉक वाला इंडेक्स 22,700 से 22,750 के मौजूदा रेजिस्टेंस बैंड को तोड़कर ऊपर जा सकता है।

अमेरिका-ईरान से जुड़ी ताज़ा ख़बरों का सेंसेक्स पर क्या असर पड़ेगा? इस बारे में चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया ने कहा कि BSE सेंसेक्स 73,123 पर बंद हुआ है और मौजूदा चार्ट मंदी (बेयरिश) के संकेत मिल रहे हैं। अगर अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो यह 30-स्टॉक वाला इंडेक्स 72,500 से 72,300 की रेंज के करीब आ सकता है। वहीं अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाता है तो BSE सेंसेक्स में तेजी (बुलिश ट्रेंड) का दौर देखने को मिल सकता है। यह इंडेक्स 73,800 के मौजूदा रुकावट स्तर को पार कर सकता है।

इन 10 शेयरों पर रखें नजर अमेरिका-ईरान से जुड़ी ताजा ख़बरों का भारतीय शेयरों पर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में 'बसाव कैपिटल' के को-फाउंडर संदीप पांडे ने कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतें पहले ही 115 डॉलर प्रति बैरल के चिंताजनक स्तर पर हैं। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में बाज़ार में तेजी की उम्मीद रखने वालों (बुल्स) का भरोसा डगमगा सकता है। तनाव बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी, जिसके चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। वहीं, अगर कोई समझौता हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे महंगाई घटेगी और केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरों को लेकर नरम रुख अपना सकते हैं।

बसाव कैपिटल के को-फाउंडर और HDFC बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों ही स्थितियों में ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों और उनके प्रमुख शेयरों पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने ऐसे 10 प्रमुख शेयरों की सूची दी है, जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

बैंकिंग: HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI।

ऑटो: बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी।

OMC और गैस: GAIL, IOCL, HPCL और BPCL।

केमिकल्स: एशियन पेंट्स।

सोने-चांदी की कीमतों पर असर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने की स्थिति में सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। सेबी (SEBI) के रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते भी इन दोनों कीमती धातुओं पर दबाव रहा था। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो सोने-चांदी की कीमतों में सुधार की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि आज चांदी की कीमत लगभग 1,96,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो चांदी की कीमत गिरकर 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम और उसके बाद 1,78,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक आ सकती है। इसी तरह, आज सोने की कीमत लगभग 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में MCX पर सोने की कीमत 1,40,000 रुपये और 1,37,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तनाव कितना बढ़ता है।

हालांकि, अगर कोई समझौता हो जाता है तो अगले हफ्ते सोने की कीमत 1,45,000 रुपये और 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है, जबकि MCX पर चांदी की कीमत 2,03,000 रुपये और 2,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। गुप्ता ने कहा कि अगर मौजूदा हालात बने रहते हैं तो सोने और चांदी की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं होगा या फिर इनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।