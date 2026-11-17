TTK Healthcare Share Price: शेयर बाजार में मंगलवार को टीटीके हेल्थकेयर (TTK Healthcare) के शेयरों में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। यह उछाल कंपनी की तरफ से बोनस शेयर जारी करने के ऐलान के बाद दर्ज किया गया है। इस जबरदस्त तेजी के साथ BSE पर कंपनी का स्टॉक 1,106.15 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। टीटीके हेल्थकेयर ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक होने जा रही है।

नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी कंपनी सेबी (SEBI) के नियमों के तहत दी गई इस सूचना के मुताबिक, बोर्ड कंपनी और इसके मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों के बीच एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर विचार कर उसे मंजूरी देगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शेयरधारकों को बोनस के तौर पर नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (NCRPS) जारी करना है।

निवेशकों को क्या मिलेगा? आम तौर पर कंपनियां बोनस के रूप में इक्विटी साधारण शेयर देती हैं, लेकिन टीटीके हेल्थकेयर का यह प्रस्ताव थोड़ा अलग है। यहां शेयरधारकों को नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देने की तैयारी है। यानी, ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन्हें भविष्य में साधारण इक्विटी शेयरों में बदला नहीं जा सकता। हालांकि, एक तय समय सीमा के बाद कंपनी इन्हें निर्धारित शर्तों के तहत रिडीम कर लेती है। फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि कितने शेयरों पर कितने बोनस शेयर मिलेंगे, इनकी फेस वैल्यू क्या होगी या इन पर कितना डिविडेंड मिलेगा।

52 वीक हाई के करीब पहुंचा शेयर बता दें कि मंगलवार को 20 प्रतिशत के अपर सर्किट के बाद कंपनी के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर करीब पहुंच गए। सितंबर 2026 में इस शेयर ने 1,250 रुपये का अपना रिकॉर्ड लेवल हिट किया था, जबकि मार्च 2026 में यह 737 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया था। हालांकि, अलग-अलग टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। पिछले एक महीने में इसमें 1 प्रतिशत की मामूली बढ़त रही, जबकि तीन महीनों में यह 8 प्रतिशत टूटा है। वहीं, छह महीने में निवेशकों को 17 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है, हालांकि सालाना आधार पर यह अब भी 8 प्रतिशत नीचे है।