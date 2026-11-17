TTK Healthcare Share Price: शेयर बाजार में मंगलवार को टीटीके हेल्थकेयर (TTK Healthcare) के शेयरों में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। यह उछाल कंपनी की तरफ से बोनस शेयर जारी करने के ऐलान के बाद दर्ज किया गया है। इस जबरदस्त तेजी के साथ BSE पर कंपनी का स्टॉक 1,106.15 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। टीटीके हेल्थकेयर ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक होने जा रही है।

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नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी कंपनी सेबी (SEBI) के नियमों के तहत दी गई इस सूचना के मुताबिक, बोर्ड कंपनी और इसके मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों के बीच एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर विचार कर उसे मंजूरी देगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शेयरधारकों को बोनस के तौर पर नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (NCRPS) जारी करना है।

निवेशकों को क्या मिलेगा? आम तौर पर कंपनियां बोनस के रूप में इक्विटी साधारण शेयर देती हैं, लेकिन टीटीके हेल्थकेयर का यह प्रस्ताव थोड़ा अलग है। यहां शेयरधारकों को नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देने की तैयारी है। यानी, ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन्हें भविष्य में साधारण इक्विटी शेयरों में बदला नहीं जा सकता। हालांकि, एक तय समय सीमा के बाद कंपनी इन्हें निर्धारित शर्तों के तहत रिडीम कर लेती है। फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि कितने शेयरों पर कितने बोनस शेयर मिलेंगे, इनकी फेस वैल्यू क्या होगी या इन पर कितना डिविडेंड मिलेगा।

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52 वीक हाई के करीब पहुंचा शेयर बता दें कि मंगलवार को 20 प्रतिशत के अपर सर्किट के बाद कंपनी के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर करीब पहुंच गए। सितंबर 2026 में इस शेयर ने 1,250 रुपये का अपना रिकॉर्ड लेवल हिट किया था, जबकि मार्च 2026 में यह 737 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया था। हालांकि, अलग-अलग टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। पिछले एक महीने में इसमें 1 प्रतिशत की मामूली बढ़त रही, जबकि तीन महीनों में यह 8 प्रतिशत टूटा है। वहीं, छह महीने में निवेशकों को 17 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है, हालांकि सालाना आधार पर यह अब भी 8 प्रतिशत नीचे है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।