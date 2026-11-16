मुनाफा दोगुना होते ही रॉकेट बना यह शेयर, 1 ही दिन में 17% की छलांग, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले!

TVS Supply Chain Solutions Share Price Surge: शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार, 16 नवंबर को TVS Supply Chain Solutions के निवेशकों को जमकर मुनाफा हुआ है। दरअसल, सितंबर तिमाही के शानदार नतीजों के बाद इस स्टॉक पर बंपर खरीदारी देखने को मिली है, लिहाजा आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 17 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के शेयर 130 रुपये के भाव पर ट्रेडिंग के लिए खुले, जबकि शुक्रवार को 122.25 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे में यह स्टॉक 142.50 रुपये के भाव पर तक पहुंचा था।

कंपनी के मुनाफे में दो गुना से ज्यादा का उछाल कंपनी की तरफ से दाखिल एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 36.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में महज 16.3 करोड़ रुपये था। इसी तरह टैक्स से पहले का मुनाफा (PBT) भी 108 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 24.4 करोड़ रुपये से 50.6 करोड़ रुपये हो गया है।

रेवेन्यू 38 प्रतिशत बढ़ा इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 38 प्रतिशत का सालाना उछाल दर्ज किया गया है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3,687.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 2,662.6 करोड़ रुपये था। वहीं, EBITDA 50.2 प्रतिशत बढ़कर 268.1 करोड़ रुपये हो गया है,EBITDA मार्जिन 6.7 प्रतिशत से सुधरकर 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

छमाही आधार पर भी बेहतर प्रदर्शन अगर छमाही स्तर पर कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन देखें, तो वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 33.6 प्रतिशत बढ़कर 7,022.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में 5,254.9 करोड़ रुपये था। छमाही आधार पर EBITDA 42.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 500.3 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, वहीं मार्जिन 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया। इस दौरान टैक्स से पहले का मुनाफा 91.4 प्रतिशत उछलकर 82.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 43.2 करोड़ रुपये था।

टीवीएस सप्लाई चेन शेयर प्रदर्शन बता दें कि पिछले कुछ समय से यह शेयर लगातार निवेशकों की रडार पर बना हुआ है। इसने हर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते में यह स्टॉक 13.61 प्रतिशत और दो हफ्ते में 24.24 प्रतिशत चढ़ा है। एक महीने में इसमें 10.83 प्रतिशत और तीन महीने में 10.29 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, पिछले छह महीनों में इसने 19.68 प्रतिशत और इस साल की शुरुआत से अब तक 19.47 प्रतिशत का मुनाफा दिया है।