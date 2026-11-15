Upcoming IPO: Mahanadi Coalfields से Crystal Crop तक, अगले हफ्ते खुलेंगे 3 नए IPO, ₹10,455 करोड़ जुटाने की तैयारी

Upcoming IPO Next Week: दीवाली की छुट्टियों के कारण पिछले दो हफ्तों तक बाजार में काफी सुस्ती रही, लेकिन अब प्राइमरी मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। अगले हफ्ते, 16 नवंबर से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तीन IPO दलाल स्ट्रीट पर आने वाले हैं। इस लिस्ट में दो मेनबोर्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और एक SME इश्यू शामिल है। तीनों कंपनियां मिलकर करीब ₹10,455.7 करोड़ जुटाने की तैयारी में हैं।

इस लिस्ट में सरकारी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स का करीब 10,000 करोड़ रुपये का बड़ा आईपीओ सबसे ज्यादा चर्चा में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन (Crystal Crop Protection) और वाटराना रेंटल्स (Watrana Rentals) भी अपना पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं। आइए जानते हैं इन तीनों कंपनियों के आईपीओ प्राइस, निवेश से जुड़ी तारीखें, और लॉट साइज के बारे में जानते हैं।

1. महानदी कोलफील्ड्स IPO: 10,000 करोड़ रुपये के इश्यू पर नजरें सरकारी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स के IPO को लेकर निवेशकों का फोकस बढ़ सकता है। यह कंपनी कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने पब्लिक इश्यू के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि यह IPO 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा।

यह इश्यू पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा। इसके तहत 66.18 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। इससे मिलने वाली रकम मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगी।

कंपनी ने अभी तक इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड कीा ऐलान नहीं किया है। अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। 26 नवंबर को निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और साथ ही रिफंड की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

महानदी कोलफील्ड्स के शेयर 27 नवंबर को NSE और BSE पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। हानदी कोलफील्ड्स का प्रीमियम ₹9.25

2. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन IPO: प्राइस बैंड 259-272 रुपये तय क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का मेनबोर्ड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 18 नवंबर को खुलेगा और 20 नवंबर को बंद होगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 455.49 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इस IPO में 354.77 करोड़ रुपये के नए शेयर (फ्रेश इश्यू) और 100.71 करोड़ रुपये की बिक्री के लिए पेशकश (OFS) शामिल है। कंपनी ने प्रति शेयर प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये तय किया है। लॉट साइज 55 शेयर का रखा गया है।

रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम 14,960 रुपये का निवेश करना होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 23 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि 25 नवंबर तक शेयर डीमैट खातों में क्रेडिट हो सकते हैं। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग संभावित रूप से 26 नवंबर को होगी। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का GMP ₹27 प्रति शेयर है।

वाटराना रेंटल्स आईपीओ वाटराना रेंटल्स 19 नवंबर को अपना SME IPO लॉन्च करेगी। यह इश्यू 23 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 120.10 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के उलट, इस पूरे इश्यू में सिर्फ नए शेयर (फ्रेश शेयर) शामिल होंगे, जिसका मतलब है कि इससे मिलने वाली रकम कंपनी के पास जाएगी। वाटराना रेंटल्स ने प्रति शेयर 232 रुपये से 245 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। लॉट साइज 600 शेयरों का है।

रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें कुल 1,200 शेयर होंगे। 245 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से इसमें कम से कम 2,94,000 रुपये का निवेश करना होगा। IPO का अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि 26 नवंबर को शेयर डीमैट खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वाटराना रेंटल्स के शेयर 27 नवंबर को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इसका GMP ₹22 प्रति शेयर चल रहा है।