Upcoming IPO: Mahanadi Coalfields से Crystal Crop तक, अगले हफ्ते खुलेंगे 3 नए IPO, ₹10,455 करोड़ जुटाने की तैयारी

Upcoming IPO Next Week: दीवाली की छुट्टियों के कारण पिछले दो हफ्तों तक बाजार में काफी सुस्ती रही, लेकिन अब प्राइमरी मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। अगले हफ्ते, 16 नवंबर से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तीन IPO दलाल स्ट्रीट पर आने वाले हैं। इस लिस्ट में दो मेनबोर्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और एक SME इश्यू शामिल है। तीनों कंपनियां मिलकर करीब ₹10,455.7 करोड़ जुटाने की तैयारी में हैं।

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इस लिस्ट में सरकारी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स का करीब 10,000 करोड़ रुपये का बड़ा आईपीओ सबसे ज्यादा चर्चा में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन (Crystal Crop Protection) और वाटराना रेंटल्स (Watrana Rentals) भी अपना पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं। आइए जानते हैं इन तीनों कंपनियों के आईपीओ प्राइस, निवेश से जुड़ी तारीखें, और लॉट साइज के बारे में जानते हैं।

1. महानदी कोलफील्ड्स IPO: 10,000 करोड़ रुपये के इश्यू पर नजरें सरकारी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स के IPO को लेकर निवेशकों का फोकस बढ़ सकता है। यह कंपनी कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने पब्लिक इश्यू के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि यह IPO 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा।

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यह इश्यू पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा। इसके तहत 66.18 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। इससे मिलने वाली रकम मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगी।

कंपनी ने अभी तक इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड कीा ऐलान नहीं किया है। अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। 26 नवंबर को निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और साथ ही रिफंड की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

महानदी कोलफील्ड्स के शेयर 27 नवंबर को NSE और BSE पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। हानदी कोलफील्ड्स का प्रीमियम ₹9.25

2. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन IPO: प्राइस बैंड 259-272 रुपये तय क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का मेनबोर्ड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 18 नवंबर को खुलेगा और 20 नवंबर को बंद होगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 455.49 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इस IPO में 354.77 करोड़ रुपये के नए शेयर (फ्रेश इश्यू) और 100.71 करोड़ रुपये की बिक्री के लिए पेशकश (OFS) शामिल है। कंपनी ने प्रति शेयर प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये तय किया है। लॉट साइज 55 शेयर का रखा गया है।

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रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम 14,960 रुपये का निवेश करना होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 23 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि 25 नवंबर तक शेयर डीमैट खातों में क्रेडिट हो सकते हैं। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग संभावित रूप से 26 नवंबर को होगी। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का GMP ₹27 प्रति शेयर है।

वाटराना रेंटल्स आईपीओ वाटराना रेंटल्स 19 नवंबर को अपना SME IPO लॉन्च करेगी। यह इश्यू 23 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 120.10 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के उलट, इस पूरे इश्यू में सिर्फ नए शेयर (फ्रेश शेयर) शामिल होंगे, जिसका मतलब है कि इससे मिलने वाली रकम कंपनी के पास जाएगी। वाटराना रेंटल्स ने प्रति शेयर 232 रुपये से 245 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। लॉट साइज 600 शेयरों का है।

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रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें कुल 1,200 शेयर होंगे। 245 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से इसमें कम से कम 2,94,000 रुपये का निवेश करना होगा। IPO का अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि 26 नवंबर को शेयर डीमैट खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वाटराना रेंटल्स के शेयर 27 नवंबर को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इसका GMP ₹22 प्रति शेयर चल रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।