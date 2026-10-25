Upcoming IPO: 26 अक्टूबर से बदलने वाला है IPO कैलेंडर, एक के बाद एक खुलेंगे नए इश्यू, जानें पूरा शेड्यूल

Upcoming IPO: 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 के सप्ताह के दौरान प्राइमरी मार्केट सक्रिय रहने वाला है। इसमें पांच मेनबोर्ड IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। इनमें EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड, BLS पॉलिमर्स लिमिटेड, SFC एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, MK संस फाइन ज्वेल्स लिमिटेड और बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के IPO शामिल हैं।

EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स का IPO 26 अक्टूबर को खुलेगा, जबकि BLS पॉलिमर्स और SFC एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज के IPO 27 अक्टूबर को आएंगे। MK संस फाइन ज्वेल्स का IPO 28 अक्टूबर को खुलेगा और इसके बाद 29 अक्टूबर को बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स का IPO आएगा। इस हफ्ते पारस हेल्थकेयर और जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का अलॉटमेंट भी होगा। इसके 26 अक्टूबर तक पूरे होने की उम्मीद है। इनके शेयरों की लिस्टिंग संभावित रूप से 28 अक्टूबर तक होगी।

EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स का IPO EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड 26 अक्टूबर, 2026 को अपना 1,200 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करेगी। यह इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 28 अक्टूबर को बंद होगा। यह बुक-बिल्ट इश्यू पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) है। इसमें 1,200 करोड़ रुपये मूल्य के 72.07 लाख शेयर बेचे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी को इस पब्लिक इश्यू से कोई रकम नहीं मिलेगी। पूरी राशि शेयर बेचने वाले शेयरधारकों को मिलेगी। कंपनी ने प्रति शेयर 1,585-1,665 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और एक लॉट में 9 शेयर होंगे। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर के हिसाब से, रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम 14,985 रुपये का निवेश करना होगा।

IPO के तहत शेयरों का अलॉटमेंट 29 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग 2 नवंबर को होने की संभावना है। EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स ने 23 अक्टूबर को एंकर निवेशकों से 360 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेफरीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार हैं।

जानिए EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड का कारोबार EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एसेट्स और निजी ऋण जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रबंधन का काम करती है। इसकी स्थापना 14 मई 2008 को हुई थी। यह घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों, हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों (HNIs), अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों (UHNIs) और फैमिली ऑफिसों को निवेश से जुड़ी सॉल्यूशन मुहैया कराती है।

2. BLS पॉलिमर्स का IPO BLS पॉलिमर्स लिमिटेड 27 अक्टूबर, 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इसका इश्यू साइज 255 करोड़ रुपये है। यह इश्यू 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस बुक-बिल्ट इश्यू में 255 करोड़ रुपये मूल्य के 1.70 करोड़ नए शेयर (फ्रेश इश्यू) शामिल हैं। OFS (ऑफर फॉर सेल) के उलट, इस फ्रेश इश्यू से कंपनी को फंड मिलेगा। इसके लिए प्राइस बैंड 142-150 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और लॉट साइज 100 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर एक लॉट के लिए आवेदन करने लिए कम से कम 15,000 रुपये का निवेश करना होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 30 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग संभावित रूप से 3 नवंबर को होगी।

यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसके बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, और KFin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार हैं। IPO संरचना के अनुसार, इश्यू का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) के लिए आरक्षित है।

BLS पॉलिमर्स का कारोबार BLS पॉलिमर्स विशेष पॉलीमर कंपाउंड बनाती है, जिनका इस्तेमाल तारों, केबलों और अंडरग्राउंड पाइपलाइनों में किया जाता है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में HDPE, MDPE, LLDPE, XLPE, PVC, HFFR, केबल फिलिंग कंपाउंड और एडहेसिव कोटिंग कंपाउंड शामिल हैं। ये उत्पाद पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, जल, और तेल एवं गैस जैसे उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

3. SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज IPO SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 27 अक्टूबर, 2026 को अपना 667.53 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करेगी। यह इश्यू 29 अक्टूबर को बंद होगा। इस बुक-बिल्ट इश्यू में 150 करोड़ रुपये मूल्य के 45.45 लाख नए शेयरों का इश्यू और 517.53 करोड़ रुपये मूल्य के 1.57 करोड़ शेयरों का OFS (ऑफर फॉर सेल) शामिल है। कंपनी ने प्रति शेयर 313-330 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है, जिसमें लॉट साइज 45 शेयरों का है। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर, रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम 14,850 रुपये का निवेश करना होगा।

शेयरों का अलॉटमेंट 30 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग संभावित रूप से 3 नवंबर को होगी। IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इसके बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। इश्यू के स्ट्रक्चर के अनुसार, नेट ऑफर का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा QIBs के लिए, कम से कम 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए और कम से कम 15 फीसदी हिस्सा NIIs के लिए आरक्षित है।

4. MK संस फाइन ज्वेल्स का IPO MK संस फाइन ज्वेल्स लिमिटेड 28 अक्टूबर, 2026 को अपना 275.40 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करेगी। यह इश्यू 30 अक्टूबर को बंद होगा। इस बुक-बिल्ट इश्यू में 220.32 करोड़ रुपये मूल्य के 1.36 करोड़ नए शेयर (फ्रेश इश्यू) और 55.08 करोड़ रुपये मूल्य के 34 लाख शेयरों का OFS (ऑफर फॉर सेल) शामिल है। कंपनी ने इसके लिए 153-162 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। लॉट साइज 91 शेयरों का रखा गया है। रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर कम से कम 14,742 रुपये का निवेश करना होगा।

शेयरों का अलॉटमेंट 2 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, और 4 नवंबर को इनके NSE और BSE पर लिस्ट होने की संभावना है। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इसके बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार हैं। इश्यू के रिजर्वेशन स्ट्रक्चर के अनुसार, नेट इश्यू का अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा QIBs के लिए, कम से कम 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए और कम से कम 15 फीसदी हिस्सा NIIs के लिए आरक्षित है।

MK संस फाइन ज्वेल्स का कारोबार MK संस फाइन ज्वेल्स की स्थापना साल 2012 में हुई थी। MK संस फाइन ज्वेल्स लिमिटेड मुंबई और अहमदाबाद में अपने शोरूम नेटवर्क के जरिए सोने, हीरे और क्यूबिक जिरकोनिया (CZ) की ज्वेलरी की रिटेल बिक्री करती है। कंपनी अंगूठियां, हार, चूड़ियां, झुमके, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सॉलिटेयर, ब्राइडल ज्वेलरी और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बेचती है। इसके कलेक्शन में 'पवित्र', 'रिवाज़', 'सितारे', 'नक्श', 'सुनहरे' और 'वन एंड ओनली' शामिल हैं। कंपनी के महाराष्ट्र और गुजरात में 5 रिटेल शोरूम हैं।

5. बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स का IPO बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड 29 अक्टूबर, 2026 को अपना 183.06 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करेगी। यह इश्यू 2 नवंबर तक खुला रहेगा, जो अगले हफ्ते तक चलेगा। यह बुक-बिल्ट इश्यू पूरी तरह से 2.23 करोड़ शेयरों का एक फ्रेश इश्यू (नए शेयरों की पेशकश) है। इसका कुल मूल्य 183.06 करोड़ रुपये है। कंपनी ने इसके लिए 78-82 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, और लॉट साइज 182 शेयरों का रखा गया है। रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर (82 रुपये) के हिसाब से कम से कम 14,924 रुपये का निवेश करना होगा। अलॉटमेंट 3 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग 5 नवंबर को होने की संभावना है।

स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड 'बुक-रनिंग लीड मैनेजर' है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 'रजिस्ट्रार' है। इश्यू रिजर्वेशन स्ट्रक्चर के अनुसार, इश्यू का अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा QIBs के लिए, अधिकतम 35 फीसदी हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और कम से कम 15 फीसदी हिस्सा NIIs के लिए आरक्षित है।

बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स का कारोबार कंपनी की स्थापना दिसंबर 2019 में हुई थी। बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड एक स्टील प्रोसेसिंग सेंटर है। यह स्टील कॉइल्स को प्रोसेस करके ऐसे 'वैल्यू-एडेड' स्टील प्रोडक्ट्स में बदलता है। इसका इस्तेमाल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स (ODMs) द्वारा किया जाता है। इसके प्रोडक्ट्स में स्लिट कॉइल्स, एम्बॉस्ड स्लिट कॉइल्स, ब्लैंक्स, एम्बॉस्ड ब्लैंक्स और शेयर्ड ब्लैंक्स शामिल हैं। इनका इस्तेमाल घरेलू और कमर्शियल अप्लायंसेज, ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फार्मास्युटिकल क्लीनरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेशन सिस्टम और जनरल इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों में होता है। कंपनी के पास चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं।

मेनबोर्ड IPO का अलॉटमेंट निवेशक 1,450 करोड़ रुपये के 'पारस हेल्थकेयर लिमिटेड' IPO के अलॉटमेंट पर भी नजर रखेंगे। यह IPO 21 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 23 अक्टूबर को बंद हो गया। तीन दिन की बिडिंग प्रक्रिया के अंत में, इस इश्यू को 2.23 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसमें नेट ऑफर के मुकाबले 2,69,43,714 शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं। QIB कैटेगरी 3.09 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) का हिस्सा 2 गुना सब्सक्राइब हुआ। NII कैटेगरी में 0.66 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इस IPO में 500 करोड़ रुपये मूल्य के 72.15 लाख नए शेयरों (फ्रेश इश्यू) का जारी होंगे। 950 करोड़ रुपये मूल्य के 1.37 करोड़ शेयरों का OFS (ऑफर फॉर सेल) शामिल है। कंपनी ने प्रति शेयर 660-693 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था। इसमें लॉट साइज़ 21 शेयरों का था। रिटेल निवेशकों को प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर एक लॉट के लिए कम से कम 14,553 रुपये का निवेश करना था। अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने की संभावना है।

कंपनी का कारोबार कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी। 'पारस हेल्थकेयर' 'पारस हेल्थ' ब्रांड के तहत आठ अस्पताल चलाती है। इन अस्पतालों में कुल 2,211 बिस्तरों की क्षमता है और ये गुरुग्राम, पंचकूला, पटना, दरभंगा, कानपुर, उदयपुर, रांची और श्रीनगर में स्थित हैं।