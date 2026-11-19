Upcoming PSU IPOs: प्राइमरी मार्केट में निवेश करने वालों के लिए साल के आखिरी दो महीने यानी नवंबर और दिसंबर 2026 बेहद अहम रहने वाले हैं। केंद्र सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन कैलेंडर के तहत चार प्रमुख सरकारी कंपनियों (PSUs) की सहायक इकाइयों के आईपीओ पाइपलाइन में हैं। इनमें से एक इश्यू आज खुल चुका है, जबकि बाकी तीन के लिए नियामक और लिस्टिंग प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है।

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1. महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (MCL) IPO कोल इंडिया की सबसे बड़ी सब्सिडियरी महानदी कोलफिल्ड्स का 8,981.12 करोड़ रुपये का आईपीओ आज 19 नवंबर 2026 को खुल गया है। इसमें निवेशक 23 नवंबर 2026 तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने शेयरों के लिए प्राइस बैंड 129 से 136 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जबकि लॉट साइज 110 शेयर का है। ऐसे में रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,960 रुपये की जरूरत होगी। यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसके जरिए कोल इंडिया 66.18 करोड़ शेयर बेच रही है। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को और लिस्टिंग 27 नवंबर 2026 को होने की उम्मीद है।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (SECL) IPO महानदी कोलफिल्ड्स के बाद कोल इंडिया की दूसरी बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (SECL) भी लिस्टिंग की कतार में है। कंपनी अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर चुकी है। यह इश्यू भी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए आएगा, जिसके माध्यम से कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेचकर वैल्यू अनलॉकिंग करेगी। कंपनी की ओर से अभी इसके प्राइस बैंड और खुलने की तारीखों की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।

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3.NLC India Renewables IPO कोयला और बिजली क्षेत्र की नवरत्न सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLC India) भी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडियरी को शेयर बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन योजना के तहत कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आईपीओ लाने की प्रक्रिया में है। इसके इश्यू साइज, प्राइस बैंड और ओपनिंग डेट का ऐलान नियामकीय मंजूरी के बाद किया जाएगा।

4. गेल गैस लिमिटेड IPO सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन योजना के तहत ऊर्जा क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी गेल गैस लिमिटेड की लिस्टिंग भी प्रस्तावित है। गेल के बोर्ड ने इस इकाई में 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कंपनी देश के कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD), सीएनजी और घरेलू पीएनजी नेटवर्क का संचालन करती है। अभी इसकी नियामक प्रक्रिया जारी है, इसलिए आधिकारिक तारीखें और प्राइस बैंड तय नहीं हुए हैं। इन सरकारी आईपीओ में रिटेल के साथ-साथ पेरेंट कंपनी शेयरधारक कोटा के तहत आवेदन करने का भी मौका रहेगा।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।