Top Gainers Today: सुस्त बाजार में भी 20% चढ़ गए ये तीन शेयर, दो की कीमत 15 रुपये से भी कम

सोमवार को शेयर बाजार में सुस्ती दिख रही है। लेकिन तीन शेयरों में गजब की तेजी आ गई। अर्बन एनवायरो वेस्ट, यसोंस केमेक्स केयर और ट्रांसवर्ड शिपिंग लाइंस के शेयर 20% मजबूत हो गए।
वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी अर्बन एनवायरो वेस्ट लिमिटेड के शेयरों में सोमवार का कारोबार पिछले बंद भाव 5.85 रुपये पर ही शुरू हुआ, फिर निवेशकों के बीच यह शेयर खरीदने की ऐसी होड़ मची कि इसमें 19.66% का अपर सर्किट लग गया। अर्बन एनवायरो वेस्ट का शेयर अभी 7 रुपये पर पहुंचकर भी अपने 52 सप्ताह के सर्वोच्च स्तर से काफी कम है। इस शेयर ने बीते शुक्रवार 6 नवंबर को ही 13.90 रुपये के 52 वीक हाई को छुआ था, लेकिन कल, 8 नवंबर की मुहूर्त ट्रेडिंग में ऐसी मुनाफावसूली हुई कि 4.75 रुपये के 52 वीक लो पर पहुंच गया।
डाइज और पिगमेंट्स सेक्टर की कंपनी यासोंस केमेक्स केयर में भी आज जमकर खरीदारी हुई। इस शेयर में 19.61% का अपर सर्किट लगा और 12.20 रुपये के भाव पर कामकाज रुक गया। यासोंस केमेक्स केयर ने पिछले वर्ष 2025 में 30 दिसंबर को 13.50 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि 7.25 रुपये का उसका 52 वीक लो पिछले महीने 30 अक्तूबर को बना था। यह शेयर बीते एक महीने में 50.62% जबकि एक सप्ताह में 52.50% चढ़ चुका है।
ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग लाइंस में आज 20% की उछाल आ गई। आज यह शेयर 204.50 रुपये के भाव पर खुला और देखते-देखते ऐसी रैली आई कि इसने 237.39 रुपये का इंट्राडे हाई छू लिया। सुबह 11.30 बजे इस शेयर में 38.22 अंक (19.32 %) की तेजी के साथ 236.05 रुपये के भाव पर कारोबार हो रहा था। इस शेयर ने पिछले वर्ष 2025 में 11 नवंबर को 249.44 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि इसका 111.56 रुपये का 52 वीक लो इस वर्ष 30 मार्च को बना था।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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